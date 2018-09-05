準公托急就章 托盟批花錢了事

2018年09月05日 04:11 中國時報 李宜秦 ／台北報導 ／台北報導

行政院力推的準公共化托育政策8月上路後引發各界的反彈，托育政策催生聯盟批評，準公共化無法解決私立幼兒園收費巧立名目、教保人員低薪資與家長不信任的三大問題，根本是花錢了事，呼籲政府要擴大公共托育須增加人力、加速建構公托，而非妄想一步登天的「馴服」私立業者。

托盟指出，經濟合作暨發展組織（OECD）國家在2到5歲托育機構公立與私立比例為7比3、0到2歲為5比5，但我國托育市場長期以私立為主，公托數量嚴重不足。托育服務若是營利導向，容易產生收費巧立名目、教保人員低薪等弊端。

托盟召集人劉毓秀說，許多私立幼兒園向教育部申報的收費金額都低報，另收才藝費或材料費。私幼業者表示，未來齊頭式規定幼兒園收費上限，可能害他們無法生存，令人擔憂業者恐又再額外收取其他費用，家長並未受惠。

準公共化規定業者加入後，教師最低薪資須達2萬9000元。然而托盟指出，準公共化形成政府必須「拜託」業者加入的局面，為了達成表面和平，未來主管機關可能會放寬規定，例如衛福部已放寬標準，僅規定私托3年內85％的員工投保薪資須達2萬8000元，4年內達成100％，其餘要求由地方政府因地制宜。

婦女新知基金會覃玉蓉說，根據調查有7成家長不相信「市場商業化能讓孩子有良好托育品質」；6成懷疑政府補助後幼兒園恐會漲價；近9成質疑幼兒園收費是否用於改善教保品質。

私幼業者對準公共化政策更是反彈，托盟認為這是因營利與公共性不相容的必然結果，政府草率地推出政策，急躁的妄想一步登天，收編、馴服私立托育業者，根本是不可能的任務，政府應增加人力、檢討效率、加速服務建置，一步一腳印的擴大公共托育。

(中國時報)