境外生校外教學 可補助500元

2018年09月05日 04:11 中國時報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

交通部觀光局修正「交通部觀光局獎勵學校接待境外學生來台教育旅行補助要點」，以交流時間規範補助金額，超過4小時以上，每人每次補助500元，4小時以內每人每次補助300元。另外，考量東部地區及離島地區交通因素，及增進當地學子國際交流機會，全日或半日各增加補助100元。

觀光局為獎勵學校接待境外（含港澳，不含大陸地區）學生來台教育旅行，2006年訂定該要點，補助對象為接待來台教育旅行的國內各級公私立學校，這次修正3、4、5點。

第3點原規定，境外學校來台旅遊人數達10人，且行程在2天1夜以上，並與接待學校進行半日以上的短期參訪，觀摩教學或相關交流活動者；補助不含個人或團體遊學、留學等長期學習活動或收費性學習活動。其中的半日以上常有疑慮，此次修正規定時間達「3小時以上」。

第4點原規定，經費補助依該次活動實際來台人數計算，進行全日交流者，每人每次補助500元；半日每人每次補助300元。修正後，改以「交流時間」規範交流補助金額，超過4小時以上，每人每次補助500元；4小時以內，每人每次補助300元。

不過，由於東部、離島有交通特殊特殊性，接待學校位於東部地區、離島地區者，超過4小時交流每人每次補助新600元，4小時以內每人每次補助400元。

另外，為避免同團教師、隨行人員多於學生，失去鼓勵境外學生來台教育旅行意義，觀光局也增列新規定，學生須占全體來訪人數三分之二以上。

(中國時報)