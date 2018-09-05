服務業景氣氣明年1月止降弱升

2018年09月05日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

財團法人商業發展研究院昨公布台灣商業服務業景氣循環綜合指標，預測景氣在接下來第4季、連續3個月下降後，要到明年1月才「止降略升」，面對即將來臨的消費旺季，這個結果顯示服務業市場內需衰退風險稍減，但景氣復甦力道仍然微弱。

衰退稍減 復甦力道微小

商研院觀察，台灣經濟與美國經濟體相比，較具波動性（volatile）、脆弱性（vulnerable），建議政府在拚經濟之際，更要拚「結構性」轉型，才能因應新經濟市場的嶄新年代。

舉例來說，自2008年金融海嘯後，美國復甦迄今已達9年未衰退過，堪稱史上第2長的復甦期，但以台灣景氣循環來看，依國發會的指標認定，台灣整體經濟自2009年3月復甦後，已歷經2011年3月、2014年11月的兩次衰退；簡單來說，各國均有自己的景氣循環，應研擬出因應空間與機會，經濟安定與成長當然成了自己的責任。

9月後 將連跌3個月

根據商研院統計資料顯示，台灣服務業景氣於去年5月復甦，由於子指標走勢強弱互見，景氣同行指標循環綜合指數實際值在今年6月首度超越100、達到100.0801，而9月的預估值則來到100.2814後，將會連續3個月下滑，預估今年12月為100.1261，直到明年1月才略微上升至100.1362。

旗下有日出茶太、杏子日式豬排、大阪王將等9品牌的六角國際董事長王耀輝表示，受到年改、選舉等影響，商場來客數確實受到景氣影響而減少，服務業必須想辦法、善用工具，來增加消費頻率或使用黏稠度；六角國際與國泰世華銀行合作，推出六角美食通APP電子錢包，以更便利的支付工具加上點數經濟效益，未來甚至導入外送服務，以增加消費動力。

(中國時報)