三接不建 2022電力備用率將跌破15％

2018年09月05日 04:11 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

攸關大潭電廠供氣的第三座液化天然氣接收站能否順利通過環評，深受外界注目。昨在一場三接站專家會議上，學者與產業界以電力系統風險、台商回流關心用電等理由，支持三接興建必要性。台電與中油則指出，如果三接不建，2022年電力備用容量率將跌破法定15%，現行接收站設備利用率也無法落到100%以下。

商研院與中油昨天舉辦「能源轉型與第三接收站開發計畫」專家座談會，除台灣中油及台電報告能源轉型因應對策外，並邀請元智大學校長吳志揚等20位產官學研專家，就能源轉型的政策、經濟效益，以及環境保育等三大面向進行探討。

「第三接收站是唯一的選擇，且一定要做到！」台電副總陳蔚慈報告，如果第三接收站無法順利供氣大潭電廠第8、第9部複循環機組，則2022年那年備用容量將直接掉到12.6%，少掉2.5%。如此政府2025年燃氣發電占比提升至50%目標亦有困難。

中油則從現有接收站設備利用率過高著眼，指台中、永安兩座接收站利用率高達106%，需要三接建成，2023年才可能跌破100%，降到97%，但仍比世界平均設備利用率60%高很多。中油天然氣事業部執行長廖惠貞就說：「台灣兩座接收站設備利用率大概是全球最高，風險非常高。」

學者方面，台經院五所副所長陳詩豪指出，沒有三接，台灣電力系統性風險會大幅提高，嚴肅地從能源國家安全角度看，此案不要再拖下去。中山大學海科系教授宋克義則說，保育重點是方法，藻礁不像森林，圍起來(設保護區)是否沒有面對問題。

現場也請來產業界與居民，光菱電子副總王恩國說，台商這幾年因大陸實施高強度環保政策用力在查稅出現一波逃難潮，但回台灣，又怕面臨用電問題，所以支持興建三接。桃園愛心關懷協會總幹事周運貴以自身經驗說，從小就在藻礁長大抓魚，在地人都說藻礁一點經濟價值都沒有，只有長一些海菜，以前人比較貧窮都採來餵豬，希望台電與能源局加速觀塘接收站開發。

不過昨現場也有如中央大學資管系教授薛義承提醒，國發會日前報告2027人口紅利沒了，但是台電的電力需求報告，還是沒看到用電需求最高峰反轉分析。但台大國企系連勇智認為，用電需求只講人口太武斷，應還要看行為、區域，甚至老年人基於生活需要說不定用電比年輕人高，需要進一步分析。

(中國時報)