三接站再縮水 全量供氣恐跳票

2018年09月05日 04:11 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

我國能源轉型與第三接收站開發計畫專家座談會4日舉行，能源局副局長李君禮（右起）、元智大學校長吳志揚、台灣中油董事長戴謙及台電董事長楊偉甫等人出席，各方代表就能源現況及解決方案提出討論。（范揚光攝）

第三座液化天然氣接收站興建案本月(9月)將送環評大會定生死，中油上月底已向環保署提出「迴避替代修正方案」，把已經縮減到37公頃的面積，再減為23公頃，希望把開發面積縮到最小爭取過關。但因此儲槽有移位工程影響，已拖到2024年7月才能全氣供應300萬噸天然氣目標又將跳票，「一延再延」，落到2025年去。

中油最早提出三接開發面積是232公頃，因環團指衝擊藻礁，乃大幅減少填海造陸面積，縮小到37公頃，只保留汽化區與儲槽區。但7月環署環評專案小組仍不予同意，中油不得不咬牙近日再提「迴避替代修正方案」，這次連汽化區也拿掉，併到儲槽區一起。原定要蓋4座16萬公秉儲槽的區域，這下子塞不下。中油副總方振仁昨天無奈說，只能將其中2座移到外海填區，那邊會有工程廢土造陸，但如此300萬噸全量供氣時程會受影響。

中油原規畫，第三天然氣接收站是2022年7月供應50萬噸、2023年12月全量供氣300萬噸。不過因環評審查，初期供氣已往後壓到2023年1月，延後半年，全量供氣也延到2024年7月。但按照中油最新修正方案，因2儲槽移到到外海填區，全量營運時程又得跳票，往後到2025年去。

對於觀塘的第三接收站再縮小，中央大學資管系教授薛義承提醒中油，不要犯跟台中港一樣問題，到時操船(大型運氣船港灣停泊)距離不夠大。 他強調觀塘工業港是北台最好深水港基地，建議中油要大膽規畫，並留有腹地，不然為了發展縮到這麼小面積，不只是中油損失也是台灣損失。

(中國時報)