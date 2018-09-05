勞動基金7月賺625億 累計破千億

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中國時報
／台北報導

勞動基金運用局昨日公布勞動基金運用狀況，截至7月底整體基金規模為3兆8928億元，7月獲利625億元，1月累計至7月共計收益1170億元、收益率3.22％，收益可觀。不過下半年美中貿易戰爭、歐洲經貿衝擊等不確定因素仍多，投資狀況樂觀與否還須持續觀察。

今年上半年國際貿易爭端多，加上歐洲政局動盪，導致金融市場受波動，勞動基金上半年2月到4月皆虧損，5月起止跌回升，截至6月收益共545億元，7月獲利又增625億元，累計收益1170億。

截至7月底整體勞動基金規模為3兆8928億元，收益率3.22％，其中新制勞退基金規模2兆986億元，收益率3.14％、舊制勞退基金規模9227億元，收益率4.15％、勞保基金規模7269億元，收益率2.74％、就保基金規模1209億元，收益率1.44％。

職災保護專款規模108億元，收益率0.55％、積欠工資墊償基金規模129億元，收益率1.61％，另外衛福部委託管理的國民年金保險基金規模收益數80.8億元，收益率2.78％。

基金局表示，雖然全球主要央行貨幣政策已開始採取漸進式緊縮政策，但全球利率仍處相對低檔，且全球主要國家也相繼採取擴張性財政政策，有利全球經濟平穩成長。

不過下半年仍須關注中美貿易戰、歐美經貿衝擊等，尤其是美國總統川普發動貿易戰的後續發酵，影響層面廣，必須審慎以對。

(中國時報)

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