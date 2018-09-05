強颱淹關西機場 困568台灣客

2018年09月05日 04:11 中國時報 黃菁菁 ／東京4日電 ／東京4日電

強烈颱風燕子帶來的狂風暴雨將關西機場淹沒封閉。大量旅客湧入航廈內便利商店，店外排隊人龍長達50公尺。（美聯社、圖取自災害新聞 @zagimu推特）

受燕子颱風影響9月5日航班異動表

1993年以來登陸日本的最強烈颱風燕子颱風4日釀成慘重災情，已造成7死177人輕重傷。燕子颱風阻斷了關西聯外的海、陸、空交通，關西國際機場因淹水而癱瘓，約3千旅客滯留機場，有568位台灣客無法返台。華航等已宣布取消5日往返關西機場的航班，還有大型油輪撞破關西機場的聯外橋樑。

台灣目前有20團、共568人因颱風受困無法返台，另有23團731人的旅行團取消。

燕子颱風4日中午從四國的德島縣南部登陸，掃過神戶、京都等關西等地，再朝東北、北海道北上，為近畿、四國、東海、北陸為等地帶來猛烈的暴風雨，近畿沿岸還發生巨浪、高潮。日本氣象廳預測燕子颱風5日上午將轉成溫帶低氣壓。

跑道、停機坪泡水裡

位於大阪灣的關西機場4日下午成了一片汪洋，跑道、停機坪、空橋、停車場都泡在水裡，候機室也有多處浸水。

一艘89公尺長的油輪「本丸號」被強颱吹到機場的聯外橋梁上，造成橋梁受損，11名船員被困船上。

關西機場因淹水變成孤島，約3千名旅客被困在航廈內，有1名旅客被強風震破的玻璃割傷。機場的部分區域停電，空調停擺，手機、網路不通，超商的食物被一掃而空。

兵庫縣西宮市靠海的中古車拍賣場4日下午3點左右發生大火，燒掉上百輛中古車，灰色的濃煙一直往上竄，颱風造成停車場淹水，使消防車無法靠近救火，所幸無人傷亡。西宮市甲子園濱附近還有大型船觸礁，船的中央部分卡在防波石上動彈不得。香川縣也傳出，1輛8噸大卡車4日上午在瀨戶大橋上被強風吹倒，所幸駕駛沒有受傷。

關西著名的觀光景點，京都嵐山的渡月橋東側約100公尺長的欄杆倒榻、世界遺產下鴨神社的數10顆巨木被風吹倒、奈良市春日大社的國家重要文化財屋頂被倒下的樹木砸損。

環球影城暫停營業1天

京都的世界遺產二城、大阪的環球影城、通天閣展望台、大阪車站周邊的百貨公司等4日都宣布暫停營業1天。

燕子颱風對企業的經濟活動也造成影響，PANASONIC、三菱電機、日立造船、三多利控股、久保田等大廠在愛知、三重、岐阜、石川等縣，以及東北、九州等地的許多工廠4日都宣布停工。

京阪神電車幾全停駛

交通方面，京阪神地區的電車、地下鐵4日幾乎全線停駛。連接關西、北陸的特快車以及東京至新大阪的東海道新幹線、長野至金澤的北陸新幹線等的部分列車也視情況停駛。

各航空公司4日也決定，飛近畿、四國、九州等機場的國內、國際線逾700個航班停飛，約5萬名旅客受影響。

(中國時報)