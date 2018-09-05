諾魯總統制止陸發言 一度退席

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中國時報
/綜合報導

與台灣有邦交的諾魯3日主辦太平洋地區最重要的年度外交活動「太平洋島國論壇」，但先是傳出諾魯拒絕向中國大陸代表團提供外交入境簽證，後來又發生諾魯總統不讓大陸代表發言，導致整個代表團集體退席抗議，諾魯總統也一度退席。

太平洋島國論壇3日晚間開幕，會議則於4日展開，主要討論氣候變遷和區域安全等議題。論壇開始前，大陸代表團遲遲未獲諾魯頒發簽證，因諾魯堅持，與北京並無邦交，所以不接受北京代表團持外交護照入境，只能接受個人護照，但北京不願退讓，因此諾魯當局一度拒絕在代表團的外交護照上蓋章。

與大陸關係密切的薩摩亞與斐濟也對此事表達關注，雙雙向諾魯施加壓力，威脅「不讓大陸參加，就退出會議」。在過去的10年中，大陸向斐濟提供約3.6億美元援助和貸款，向薩摩亞提供的援助和貸款也有2.3億美元。

會議開始後，大陸代表杜起文希望在1場討論氣候變遷會議上發言，不料會議主席、諾魯總統瓦卡不讓他發言，隨後杜起文和大陸代表團其他成員全體退席抗議。大陸並非太平洋島國論壇成員國，而是以對話夥伴身分參與會議。

諾魯總統瓦卡事後表示，大陸的簽證問題是「一場誤會」，「對等安排就是他們到這裡要持普通護照，這是正常的，他們也知道這一點。而且我們還是允許他們來了，我們還是給了他們簽證。」

(中國時報)

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