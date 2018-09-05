俄28艦艇穿過北海道宗谷海峽

2018年09月05日 04:11 中國時報 黃菁菁 ／東京4日電 ／東京4日電

日相安倍晉三10日至13日將赴俄羅斯訪問，參加東方經濟論壇。俄羅斯卻頻頻向東京示威，派遣28艘艦艇1日至2日間通過北海道宗谷海峽，艦艇數之多乃冷戰後首例，俄Tu-142反潛巡邏機1日也罕見繞日本列島飛行一圈。

日本防衛省3日宣布，海上自衛隊的護衛艦等1日晚上9點半左右起至2日下午4點左右(日本時間)，發現俄羅斯的情報收集艦、驅逐艦、護衛艦等28艘艦艇，從鄂霍次克海通過北海道的宗谷海峽往日本海方向航行。這是冷戰結束後，俄羅斯海軍一次通過宗谷海峽的艦艇數目最多的1次。

防衛省指出，這些艦艇並未侵犯日本領海，也沒有對自衛隊艦艇等做出危險的行為。俄羅斯國防部28日在官網上公布，約40艘太平洋艦隊的艦艇為配合戰術演習計畫，正在日本海和鄂霍次克海航行中。

俄羅斯的兩架Tu-142反潛巡邏機1日也罕見繞飛日本列島一圈，從北海道以逆時針方向飛行，經對馬海峽穿越沖繩本島與宮古島後沿著太平洋岸北上，另一架SU-24偵察機1日從北海道往能登半島飛行後再折返，雖未侵犯日本領空，但航空自衛隊戰鬥機都緊急升空對應。

俄羅斯軍機前一次繞日本列島飛行是在去年1月。官房長官菅義偉4日上午在記者會上針對此事表示，「將持續關注俄羅斯軍隊在遠東的動向」、「做好日本周邊的警戒監視活動」。有關俄羅斯在北方領土強化軍事活動一事，菅義偉強調，「已利用各種機會抗議」。俄羅斯2日在北方領土舉行第2次世界大戰對日抗戰勝利紀念儀式，日本政府3日也透過外交管道提出抗議。

(中國時報)