陸啟動肥咖條款台商剉咧等

大陸實施CRS後會影響的對象

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中國時報
／上海報導

大陸查稅連出重拳，9月起，被稱「陸版肥咖條款」的CRS（海外金融帳戶共同申報準則）首度與其他國家地區交換稅務資訊，大陸稅務機關將能掌握稅務居民境外資產收入，恐掀查稅風暴。除首當其衝的大陸富豪，由於部分台商也喜歡把資產收入放在香港等海外第三地避稅，或將部分台幹薪資選在香港發放，也可能被列入追稅目標。目前全球有100多國實施CRS，台灣也預計於2019年實施。

據財務顧問透露，之前相關條款消息出來時，將大批資產放在海外的部分台商就已在探聽虛實，但從轉移成本考量來看，不是誰都能走掉，尤其未來隨著大陸CRS資訊交換地區更多，單純「搬家搬錢」來避稅的空間幾乎不存。

首度與各國地區交換資訊

廈門台協會長吳家瑩說：「這個問題必須嚴肅看待」，無論是CRS或《個稅法》反避稅條款，該協會也安排富蘭克林公司幫台商同業針對近期稅法變革做說明，讓大家了解因應。

對於大陸追稅新制一波波，吳家瑩認為只能尊重大陸稅法，既已開廠做生意，賺錢繳稅是天經地義，但台商擔憂的稅務問題還有另一塊，就是錢該如何匯回台灣。

他說，全球都在進行CRS稅務資訊交換，兩岸卻因政治因素缺乏這個機制，讓台商老闆擔心，大陸繳完稅，回台不被承認，又再課一次稅，甚至部分在陸企上班的台籍高管也存有疑慮。

避稅天堂手法 已無空間

此外，大陸8月31日拍板修改《個人所得稅法》，新增反避稅條款，將個人行為也納入反避稅體系，稅務機關有權將不合理商業目的的安排，視為避稅行為，進行調整補稅。過去最常見即透過BVI公司（英屬維京群島）設立空殼，刻意不分配利潤給個人，進行避稅。

吳家瑩說，由於大陸個稅法細節尚未出爐，台商仍靜觀其變，希望能看到更完整細則。他也觀察到，許多避稅天堂成立的公司，大陸、香港現在都不承認，這種避稅手法未來已無空間。

就大陸境內，也有台商私下說，明年起由稅務機關統一徵收的社保費，除了恐墊高企業營運成本，加上各省規範不一，各地存在落差，也讓台商無所適從。

(中國時報)

CRS海外金融帳戶共同申報準則

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