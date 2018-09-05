兩岸凍僵 台商憂被剝2層皮

2018年09月05日 04:11 中國時報 吳泓勳

近7、8年從美國肥咖條款（FATCA）開出第一槍後，再到OECD國家合作下的CRS（共同申報準則）引發陸版與台版肥咖條款，凸顯「全球合作追稅」大勢所趨。

尤其這張全球追稅網在CRS影響力持續擴大下，對個人或企業避稅空間只會逐漸收攏，讓過去透過國與國之間訊息不對稱，占便宜、閃稅負的機會愈來愈小。

除非極少數的高資產人士，還可能砸大錢、聘專家，藉遊走灰色地帶巧妙閃避，否則無論個人或企業，看待繳稅的態度似已到轉捩點，恐無法只想著閃避。改變思維，正視稅務必然帶來的成本負擔，列為企業經營考量因素，才能避免躲稅失敗被補稅、甚至引來刑責。

舉例來說，鼓勵研發幾乎是各國必然的政策，在稅負上也常有所減免與優惠，雖然台商要先考慮自身負擔與企業的屬性，但是類似這種一邊強化企業競爭力，同時減少企業未來成本負擔的方式，加上大陸積極鼓勵台商轉型升級，是台商可多側重的經營策略。

就台商而言，比較無奈的是，即便在大陸奉公守法，但因雙邊沒有租稅協議、CRS交換稅務資訊上也沒有進展，讓台商在兩岸進出時，勢必得受累於兩岸政治急凍因素，承擔被兩岸課稅的風險。

另外，大陸稅務急速變革也帶來過渡時期不穩，台商的憂心不言可喻，包括擔心明年社保費改由稅務機關徵收、甚至大陸加速立法的房地產稅制，是否會對台商個人房產、工廠廠房帶來影響，都是大陸台商關注焦點。

(中國時報)