通過北京宣言 習籲傾聽非洲

習近平和夫人彭麗媛在北京人民大會堂舉行宴會，歡迎出席中非論壇的各國領導人伉儷。圖為在前往宴會廳沿途，青少年載歌載舞迎賓。（新華社）

友善列印
中國時報
／北京報導

「中非合作論壇」北京峰會昨閉幕，正式通過「北京宣言」及「北京行動計畫」，為未來陸非3年合作提供行動綱領。大陸國家主席習近平表示，峰會向世界傳遞陸非共建「中非命運共同體」、共建一帶一路強烈信號，峰會更推動「中非全面戰略夥伴關係」，站在歷史新起點。習並強調，在對非合作上，國際社會各方都要尊重非洲主權，傾聽非洲意見，重視非洲主張，並兌現對非洲的承諾。

論壇昨舉行圓桌會議，由習近平與南非總統拉馬福薩分別主持會議。會議通過《構建更加緊密中非命運共同體的北京宣言》和《中非合作論壇—北京行動計畫（2019—2021年）》。會後習近平與拉馬福薩及新任論壇非方共同主席國塞內加爾總統薩勒共同舉行記者會。

習近平在記者會上稱，北京宣言及北京行動計畫凝聚陸非雙方對當前重大國際合作的共識，向世界傳遞雙方攜手並進的強烈信號；雙方願攜起手來，共同打造中非命運共同體，更好地維護中非命運共同體發展壯大，為推動構建人類命運共同體樹立榜樣。

此外，針對部分西方輿論批評「新殖民主義」的說法，大陸《人民日報》海外版公眾號「俠客島」駁斥稱，大陸對非合作，堅持做到不附加政治條件等「五不」，沒有所謂西方式的「致命援助」，使非洲國家失去自主權，這是大陸與西方對非政策最大差別。

(中國時報)

兩岸凍僵 台商憂被剝2層皮 從江到習 凸顯大陸崛起與挑戰

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。