通過北京宣言 習籲傾聽非洲

2018年09月05日 04:11 中國時報 陳柏廷 ／北京報導 ／北京報導

「中非合作論壇」北京峰會昨閉幕，正式通過「北京宣言」及「北京行動計畫」，為未來陸非3年合作提供行動綱領。大陸國家主席習近平表示，峰會向世界傳遞陸非共建「中非命運共同體」、共建一帶一路強烈信號，峰會更推動「中非全面戰略夥伴關係」，站在歷史新起點。習並強調，在對非合作上，國際社會各方都要尊重非洲主權，傾聽非洲意見，重視非洲主張，並兌現對非洲的承諾。

論壇昨舉行圓桌會議，由習近平與南非總統拉馬福薩分別主持會議。會議通過《構建更加緊密中非命運共同體的北京宣言》和《中非合作論壇—北京行動計畫（2019—2021年）》。會後習近平與拉馬福薩及新任論壇非方共同主席國塞內加爾總統薩勒共同舉行記者會。

習近平在記者會上稱，北京宣言及北京行動計畫凝聚陸非雙方對當前重大國際合作的共識，向世界傳遞雙方攜手並進的強烈信號；雙方願攜起手來，共同打造中非命運共同體，更好地維護中非命運共同體發展壯大，為推動構建人類命運共同體樹立榜樣。

此外，針對部分西方輿論批評「新殖民主義」的說法，大陸《人民日報》海外版公眾號「俠客島」駁斥稱，大陸對非合作，堅持做到不附加政治條件等「五不」，沒有所謂西方式的「致命援助」，使非洲國家失去自主權，這是大陸與西方對非政策最大差別。

(中國時報)