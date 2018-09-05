從江到習 凸顯大陸崛起與挑戰

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中國時報

「中非合作論壇」的歷史，折射出大陸綜合國力發展與挑戰。對比2006年胡錦濤對非提供30億美元貸款，習近平今年大手筆砸600億美元，反映近10年大陸國力增長。不過，習的致詞很大程度在駁斥「新殖民說」，釋疑「帶路計畫」非北京「整碗端走」；反對貿易保護主義的談法，亦凸顯當前陸美貿易戰對大陸發展的挑戰。

「中非合作論壇」自2002年舉辦以來，至今已經邁入第7屆，16個年頭從江澤民、胡錦濤到習近平，整整橫跨大陸三代領導人；而從三代領導人論壇的開幕致詞，也揭露大陸綜合國力崛起軌跡。

回顧江澤民在首屆論壇談話，主要訴諸陸非都曾受殖民的慘痛歷史，呼籲雙方緊密團結，深化關係；儘管也提及應進一步挖掘經濟合作潛力，但並未明確提及合作方案，更遑論觸及釋出貸款利多等措施。

而胡錦濤在2006年峰會談話，已可發現大陸急速發展的影子。不同江時期，大陸已可騰出手來援助非洲老朋友。胡不只在峰會上宣布向非提供30億美元優惠貸款，還向非派遣上百名醫療、農業人才，幫助非洲經濟發展。

至於今年習近平致詞，更反映出大陸政經實力發展不可同日而語。最明顯的指標莫過於拋出600億美元貸款大禮包，足足是胡的20倍，更不用說藉由「帶路」計畫，具體刻畫非洲國家邁向「富裕之路」的路線圖。

不諱言，相比江、胡，習近平談話也透露出大陸當前面臨諸多新挑戰。比如很大程度在駁斥西方所謂「新殖民主義」，淡化非洲國家對帶路計畫疑慮等。

此外，習批評貿易保護主義的提法，及多次提「中非命運共同體」，也凸顯大陸面臨陸美貿易戰所帶來巨大挑戰，急須擴大全球朋友圈。

(中國時報)

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