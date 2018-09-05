陸豬瘟疫情擴大 再添4例

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中國時報
、游昇俯／綜合報導

大陸自今年8月遼寧瀋陽爆發首宗非洲豬瘟後，疫情呈擴散跡象。最新消息稱，安徽宣城、江蘇宜興2地近日再確診非洲豬瘟疫情，病毒來源仍不明，共撲殺及無害化處理生豬3萬7271頭。大陸豬瘟疫情擴散，針對8月違法攜帶肉品入台，經家畜衛生試驗所抽驗24件，7件結果為陰性，包含一例生豬絞肉，均未帶有非洲豬瘟病毒。

農委會動植物防疫檢疫局昨指出，大陸近日發布4例非洲豬瘟案例，包括安徽省宣城市宣州區古泉鎮、五星鄉、金壩辦事處及江蘇省無錫市宜興市。防檢局表示，為防範非洲豬瘟疫情，即日起對自大陸入境旅客違規攜帶生鮮或未煮熟肉類產品，直接處以最高罰鍰新台幣1萬5000元。

自大陸爆出非洲豬瘟疫情，統計8月違法攜帶動植物入境裁罰共295件，其中120件為動物肉品，有62件（含小三通3件）來自大陸。防檢局副局長施泰華表示，經家畜衛生試驗所抽驗24件，目前7件結果出爐，均為陰性，沒有非洲豬瘟病毒；7件包含1例生豬絞肉，是台灣人與大陸妻子自福州返台帶回，已對先生進行裁罰。

大陸農業農村部發布消息，安徽宣城市宣州區金壩辦事處某養殖場發生非洲豬瘟疫情。該養殖場存欄生豬308隻，發病152隻，死亡83隻。江蘇宜興市某養殖戶發生疫情，該養殖戶存欄生豬97頭，發病12頭，死亡9頭。

大陸農業農村部表示，目前遼寧、河南、江蘇、浙江等地疫情撲殺及無害化處理工作已基本完成，共撲殺及無害化處理生豬3萬7271頭，對相關產品進行了無害化處理，疫情得到有效處置。

(中國時報)

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