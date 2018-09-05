彈劾林俊佑 監委12票全過

2018年09月05日 04:11 中國時報 陳建瑜 、 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

花蓮地檢署檢察官林俊佑6月間帶2名刑警至幼兒園質問學童的行為，遭法務部檢審會在8月初移送監察院調查。監察院4日決議，認為林俊佑侵越權限，違反檢察官倫理規範，違失情節重大，全數12票無異議通過彈劾，未來將送職務法庭審理，最重可免職並喪失公務人員任用資格。

最重被免職 同事久未見他

法務部政次陳明堂表示，尊重監察院調查，呼籲檢察官應行事謹慎。至於林俊佑目前已遭停職，且被花蓮地檢署要求在3個月內搬離職務宿舍，同事則說，已許久沒有看到他了。

監察院指出，彈劾理由之一是林俊佑因懷疑其女遭同學欺負，而園方未妥善處理，竟假借職務權力，指示員警於6月21日隨同前往幼兒園，不顧園長及老師勸阻，執意進入教室，嚴厲質問班上學童，導致幼童心生恐懼，並妨礙師生上課權益。

理由之二是林俊佑6月28日二度指示員警陪同前往幼兒園，威逼園長索討教室監視錄影帶供其攜回觀看，明顯涉有「侵越權限」，違反檢察官倫理規範的情事，且違失情節重大，事證明確，嚴重戕害檢察官形象。

2員警未助勢 檢討調度條例

至於陪同林俊佑的林姓及邱姓等2名員警，監委楊芳玲指出，斟酌照片及對話，並考量目前仍有《調度司法警察條例》，檢察官跟警員有指揮權限，員警實務上難拒絕檢察官要求。

楊表示，2名員警雖陪同進入幼兒園，但沒有助長聲勢，過程中，警員還出去藉故抽菸5至6次，顯示對事情感到不對勁，因此在警員無太大不恰當行為下，行政責任部分尚未達到違失彈劾。

監委蔡崇義指出，1個月後將公布彈劾調查報告，將法官及檢察官等超過40餘年的《調度司法警察條例》制度一併考量。

楊芳玲則強調，他們曾就此案約詢刑事局、花蓮地檢署檢察長就司法調度徵集意見；法務部基本立場傾向宜修不廢；而檢警也同意在未修改前，兩方盡量以合作作職務相關業務。

(中國時報)