加速汰除 重振司法綱紀

友善列印
中國時報

劣檢林俊佑因帶同員警到幼兒園辦私案，罕見地由法務部檢審會議決停職並移送監察院調查，監察院以極高效率經過1個月調查後，全數通過彈劾案，顯示各界對於不適任檢察官「零容忍」，司法院職務法庭也應該加把勁，依事證採速審速決的態度，妥適做出汰除不適任檢察官的判決。

林俊佑案從率同員警到幼兒園，到花蓮地檢署依法起訴，法務部檢審會果斷議決停職，前後不到1個半月，顯示法務部乃至於檢察系統不護短，也讓社會大眾看到法務部正己的決心，更是實踐司法改革向前邁進的具體展現。

不過，在講究程序正義的現在，如果要汰除不適任檢察官，在監察院通過彈劾後，還是須經過司法院職務法庭，讓當事人有答辯機會，才能符合應有的法定程序，因此，職務法庭在汰除不適任司法官的案件上，扮演「一槌定音」的關鍵角色。

由於職務法庭仍身處「法界」，有時難免將本該持守的「法、理、情」倒置，過去職務法庭對法官陳鴻斌性騷擾女助理的再審輕判，就讓外界詬病職務法庭「官官相護」，不但未能產生司法官應潔身自愛的警惕，更傷害司法威信。

林俊佑案是職務法庭洗刷過去非議的機會，但要勿枉勿縱，檢察系統、法務部及監察院都採審慎且高效的肅濫手段，居於汰除不適任司法官關鍵地位的職務法庭更應秉持專業良知妥速審理，也希望法務部未來以同樣標準，汰除不適任檢察官，重振司法綱紀。

(中國時報)

彈劾林俊佑 監委12票全過 偷拍12女洗澡 婚攝認錯法辦

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。