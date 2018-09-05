加速汰除 重振司法綱紀

2018年09月05日 04:11 中國時報 張孝義

劣檢林俊佑因帶同員警到幼兒園辦私案，罕見地由法務部檢審會議決停職並移送監察院調查，監察院以極高效率經過1個月調查後，全數通過彈劾案，顯示各界對於不適任檢察官「零容忍」，司法院職務法庭也應該加把勁，依事證採速審速決的態度，妥適做出汰除不適任檢察官的判決。

林俊佑案從率同員警到幼兒園，到花蓮地檢署依法起訴，法務部檢審會果斷議決停職，前後不到1個半月，顯示法務部乃至於檢察系統不護短，也讓社會大眾看到法務部正己的決心，更是實踐司法改革向前邁進的具體展現。

不過，在講究程序正義的現在，如果要汰除不適任檢察官，在監察院通過彈劾後，還是須經過司法院職務法庭，讓當事人有答辯機會，才能符合應有的法定程序，因此，職務法庭在汰除不適任司法官的案件上，扮演「一槌定音」的關鍵角色。

由於職務法庭仍身處「法界」，有時難免將本該持守的「法、理、情」倒置，過去職務法庭對法官陳鴻斌性騷擾女助理的再審輕判，就讓外界詬病職務法庭「官官相護」，不但未能產生司法官應潔身自愛的警惕，更傷害司法威信。

林俊佑案是職務法庭洗刷過去非議的機會，但要勿枉勿縱，檢察系統、法務部及監察院都採審慎且高效的肅濫手段，居於汰除不適任司法官關鍵地位的職務法庭更應秉持專業良知妥速審理，也希望法務部未來以同樣標準，汰除不適任檢察官，重振司法綱紀。

(中國時報)