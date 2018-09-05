偷拍12女洗澡 婚攝認錯法辦

2018年09月05日 04:11 中國時報 王揚傑 、 葉書宏 、 陳可文 ／綜合報導 ／綜合報導

新北市永和區某知名婚紗攝影公司，7月間招待9名美女部落客至澎湖外拍，隨行35歲柯姓攝影師竟趁部落客和造型師等12名女子入浴時持攝影機偷拍，事跡敗露後，柯在機場當場向眾人下跪道歉，哀求不要報警，但被害女子已分別報案，澎湖警方已傳喚柯到案，他坦承犯案，訊後依妨害祕密罪嫌函辦。

警方調查，這家婚紗攝影公司透過網路召集9名美女部落客，於7月中旬前往澎湖拍攝婚紗，隨行有柯姓攝影師、3名造型師、公司負責人一家3口及股東共17人。

其中，1名美女部落客在19日拍攝結束返回民宿淋浴時，發現有人持GoPro偷拍她入浴畫面，雖懷疑是柯姓攝影師所為，但無實證並未現場拆穿。事後，該女子與男友及其他部落客商議，決定在馬公機場和柯男攤牌，柯先堅決否認，還同意讓大家檢視所有記憶卡，甚至恫嚇將反控誣告，但在眾人堅持下，柯見事跡即將敗露坦承偷拍。

被害女子等人初步檢視記憶卡，發現許多淋浴間及廁所偷拍的照片及影片，由於飛機即將起飛，眾人決定抵台後至航警局報案，才發現不只9名部落客被偷拍，連隨行的造型師共12人都入鏡，甚至不慎拍到他自己，成為鐵證。柯下跪道歉，除請公司替他緩頰，也懇求被害人不要報案，怕收押被老婆知道。

事後柯陸續傳道歉訊息給被害人請求原諒，但被害人不甘就此作罷向警報案，而婚紗公司許姓造型師不滿同公司黃姓、王姓造型師傳閱不雅影像，亦控告黃、王2女妨害祕密。

婚紗公司事後將柯男開除，但仍論件計酬繼續聘用柯男。永和分局則在調查後，把案件轉給澎湖馬公分局調查，警方8月底訊問柯男，他坦承臨時起意偷拍，但警方發現柯曾在2014年以針孔在女廁偷拍，因被害人撤告逃過刑罰，全案由檢警擴大追查。

(中國時報)