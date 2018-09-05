台灣賭神赴韓 海削趙薇老公賭場

2018年09月05日 04:11 中國時報 陳柏安／台北報導

人稱「台灣賭神」的戴子郎，今年6月開始，三度帶團飛往南韓「濟州神話世界藍鼎渡假村」賭場豪賭，他自稱共狂贏15億韓元（約台幣4600萬元），並指該賭場自今年2月開幕以來，至少虧損約新台幣150億元！

《周刊王》調查，該渡假村是由香港「藍鼎國際」所投資，藝人趙薇的富商老公黃有龍也豪砸約新台幣10億元入股。《周刊王》透過「藍鼎國際」官網詢問相關問題，至截稿前未獲回應；趙薇經紀人胡亦晴則說，和趙薇無關，不便發表意見，《周刊王》請她代為聯繫黃有龍，未得到任何說法。

為搶攻台北市第一選區（士林、北投）議員，新黨「新思維中心」主任侯漢廷中輟博士班學業。《周刊王》報導，侯漢廷近日接到兵單，確定9月4日入伍，成為北市議員參選人在競選期間服役的首例。對此，侯漢廷表示，他服役完全按照政府要求及法令規章進行。

《時報周刊》報導，主演偶像劇《愛的3.14159》的「小樂」吳思賢，近來喜事連連，不僅升格為「天下第一帥舅」，更因為世足賽押對寶，大賺高達130倍的運彩賭金！《周刊王》本期附贈「C奶小隻馬」白白跨頁美照！更多精采內容，詳見今日「聯姻」上市的《周刊王》《時報周刊》。

(中國時報)