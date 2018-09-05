蔬菜公會 堅持中秋放滿3天

2018年09月05日 04:11 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

北農年初短時間連續休假，導致蔬果無處銷售，價格崩跌，為不重蹈覆轍，市場處指已和全數果菜供應單位達成共識，原定中秋節連休3天，減為2天，24日中秋節開市。不過，台北蔬菜商業同業公會發放問卷調查，結果逾9成會員支持原本連休3天的方案，即中秋節當日不營業，屆時恐發生民眾買不到菜，或是價格又出現崩跌的情況。

今年春節後適逢初九天公生、元宵節接連休3天，導致蔬果無處銷售，菜價崩跌，肩負全台農產運銷的北農更成為眾矢之的，由於中秋節原定休3天，市場處5月9日召集農委會、北農及供應商開會，達成中秋當日營業的共識。

民眾擔心買不到菜

不過，休市日程去年早已定案，據了解，市場處強行介入的舉動引發台北蔬菜商業同業公會不滿，公會先前曾對會員發放問卷調查中秋休假意願，結果顯示高達94％支持原方案，僅6％同意改休2天。

中秋節倒數不到兩周，蔬果需求量增，但對於中秋連假休市規畫，台北蔬菜商業同業公會表示，多數攤商仍傾向維持休市3天，依先前調查結果，願意在中秋節當天營業的承銷商恐不到1成。引發外界中秋節買不到菜的質疑。

價格可能又會崩跌

蔬菜公會理事長林長平悲憤表示，大家都周休二日，攤商每周僅休星期一，別人爽放連假，他們休假卻要被罵個半死，強調：「我們也是人，也想要休假！」

業者無奈指出，年初菜價崩跌的原因並休市3天導致，而是沒有事先做好協調，且公會休市的調查結果早就已通知北農和市場處，只要做好配套措施，就不會發生問題。

一名攤商也感嘆，市場休假少、工時長，作息還日夜顛倒，平常難以與家人、朋友相聚，錢更沒比人家多，甚至連休假也沒有自由，難怪願意投入的人越來越少。

另外，2019年休市日程近日拍板定案，除了春節休5天（2月5日至2月9日），除夕當天正常營業，其餘元宵、清明、端午、中元、中秋等節日，則循例於節後休市2天，至於春節期間少休的3天，則於5月、10月、11月第三個周四補足。

(中國時報)