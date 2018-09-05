新北美術館 7度流標平紀錄

2018年09月05日 04:11 中國時報 陳俊雄 、 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

被朱立倫列為重要競選政見之一的新北市立美術館新建工程，歷經7度招標，3日又因沒有廠商投標宣告流標，平了「淡江大橋」的7度流標不堪紀錄，對此新北市議員蘇有仁4日質詢表示，新北市立美術館是市民引領期盼多年的重大建設，呼籲文化局拿出作為，不要讓朱立倫市長的政見跳票。

別讓朱立倫政見跳票

備受各界矚目的新北市立美術館，原本規畫了第一期主館、第二期演藝廳工程，但由於工程經費不足，文化局減少量體暫不興建第二期工程、並增加4億餘元預算，將主力放在力拚第一期工程的開工，以期讓市長朱立倫的競選支票得以兌現，未料在3日的第7次招標中，又因沒有廠商出面投標而宣告流標。。

新北市議員蘇有仁指出，由於連連出現無人投標狀況，因此今年1月間文化局就曾邀集營造廠商開會討論工程，且在流標後都會開會檢討，但檢討到現在卻出現7度流標狀況，他也呼籲市府正視美術館招標案問題。

工程難度高 標出難

蘇有仁昨在議會質詢時指出，目前距12月25日朱立倫卸任日只剩3個多月，為了要讓美術館工程標案盡速標出順利開工，他會全力支持美術館興建案，但也要求文化局長務必要在朱立倫卸任前完成招標。

新北市文化局主任祕書翁玉琴針對美術館工程7度流標表示，廠商主要考慮因素，仍在原物料上漲，擔心無法不敷成本，才會造成第7次流標，採購處也在4日第8度上網，期限到9月底，後續也會盡快和規畫設計的大元聯合建築師事務所共同檢討找出原因，持續推動新北市立美術館。

翁玉琴說，雖然硬體建築暫時受挫，但是在軟體方面，新北市府除辦理研究計畫、特展與教育推廣活動，台北汽車客運公司也捐贈一部退役公車，目前正在改裝為全國第一個藝術行動美術館，推廣藝文美學的努力和決心，不會因為興建美術館建築而停滯。

由於第8度招標的標案內容與第7度招標內容一模一樣，外界普遍認為，在沒有變更內容之下，工程難度較高的新北市立美術館新建工程，想要在10月間順利標出機會相當渺茫。

(中國時報)