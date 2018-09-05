違法日租規避查緝 限租老外

桃園市嚴查日租套房，製作文宣提醒遊客日租套房問題叢生，鼓勵民眾檢舉。（蔡依珍攝）

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中國時報
／桃園報導

違法日租猖獗，桃園市觀旅局祭出祕密客嚴查日租套房，但道高一尺、魔高一丈，許多房東見風聲鶴唳，寧可犧牲台灣客，紛紛轉入其他國家網頁經營，稽查員感嘆經營日租者，有房、有外語能力、熟悉網路操作，往往是社會中高知識分子，更懂鑽法律漏洞，建議中央應從訂房平台下手控管才能治本。

控管訂房平台才能治本

桃園觀旅局防堵日租，去年暑假開始，祭出「訂房取證、入住查察」計畫，鎖定評價破百的熱銷日租套房，派出祕密客實際入住拍照，並透過和房東「聊天」蒐集證據，確認房間數、客群等，成功突破「業者不開門就沒轍」的窘境，去年已查獲44家違法業者，多集中在桃園、中壢鬧區，每案開罰6萬或10萬元，累積開罰超過400萬元，還受邀到中央經驗分享。

近日Airbnb等訂房網，有房東寫出訂房條件「不接受台灣人預定」，引發外界質疑「歧視台灣人」，但稽查人員指出，其實房東是在規避查緝。

桃市派祕密客調查踢鐵板

稽查人員指出，桃園房源從近600個房源減至約300個，卻發現他們不是歇業，而是紛紛轉往日本、歐美等地的訂房網，改接待外國客，台灣人看不到也訂不到，祕密客要入住取證，卻礙於沒有外國護照而被拒於門外。或是有業者改為以月計價的長租形式，規避法令明定旅館業是以日或周計價，但實際仍接受日租。

稽查員感嘆，這些房東有外語能力、熟悉網路操作，都有一定知識和經濟背景，更懂知法玩法、規避法令，甚至自組團體，以LINE互相通風報信、經驗分享，越來越難查緝，坦言稽查不是唯一方法，政府法制面要能跟得上時代，才能治標又治本。

(中國時報)

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