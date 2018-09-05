花博外埔園區試燈 民眾驚豔

2018年09月05日 04:11 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中花博外埔園區設施及展館工程已完工，正進行策布展及植栽整理！台中市政府「水利大台中」臉書粉絲專頁搶先曝光園區試燈照片，從晚霞到天黑的園區展現花果原鄉新風貌，讓網友驚豔！市府表示，花博展期間現場將販售「星光票」，購票當天下午4時後入場參觀。

展現花果原鄉新風貌

台中市水利局長周廷彰說，外埔園區以農業為設計理念，設置1座「虎爸農莊」，園區設施及展館工程7月底已完工；涵蓋「花」、「農」、「竹」及「水」4大亮點，打造5大分區，花博結束後大部分設施將保留，結合周遭進行生態農業綜合開發，營造中台灣智慧農創園區。

周廷彰指出，智農館、樂農館2座建築物為永久展館，智農館與國內頂尖農業研究人員及辜嚴倬雲保種中心團隊聯手打造，展現農業技術與最新農業品種，提倡保育瀕危植物的重要性；樂農館以「一方地，千畝田，以農為樂」為理念，呈現土地、作物及農人的故事。

花博展期 星光票150元

「水利大台中」臉書粉絲專頁貼出一系列照片，呈現從晚霞時分至入夜後的園區樣貌，包括樂農館、輕食竹棚、汙水處理設施等，在夜色中有燈光點綴，更顯閃耀。貼文一出吸引許多網友留言，有人表示「好美唷！只要水利局出品都是最佳作品」。

市府強調，台中花博將於今年11月3日開幕，現場售票將推出「星光票」，票價150元；購票當日下午4時以後入場。

(中國時報)