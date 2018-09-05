花博外埔園區試燈 民眾驚豔

台中花博外埔園區樂農館的夜景試燈，民眾為之驚豔大呼「好美！」（陳世宗翻攝）

友善列印
中國時報
／台中報導

台中花博外埔園區設施及展館工程已完工，正進行策布展及植栽整理！台中市政府「水利大台中」臉書粉絲專頁搶先曝光園區試燈照片，從晚霞到天黑的園區展現花果原鄉新風貌，讓網友驚豔！市府表示，花博展期間現場將販售「星光票」，購票當天下午4時後入場參觀。

展現花果原鄉新風貌

台中市水利局長周廷彰說，外埔園區以農業為設計理念，設置1座「虎爸農莊」，園區設施及展館工程7月底已完工；涵蓋「花」、「農」、「竹」及「水」4大亮點，打造5大分區，花博結束後大部分設施將保留，結合周遭進行生態農業綜合開發，營造中台灣智慧農創園區。

周廷彰指出，智農館、樂農館2座建築物為永久展館，智農館與國內頂尖農業研究人員及辜嚴倬雲保種中心團隊聯手打造，展現農業技術與最新農業品種，提倡保育瀕危植物的重要性；樂農館以「一方地，千畝田，以農為樂」為理念，呈現土地、作物及農人的故事。

花博展期 星光票150元

「水利大台中」臉書粉絲專頁貼出一系列照片，呈現從晚霞時分至入夜後的園區樣貌，包括樂農館、輕食竹棚、汙水處理設施等，在夜色中有燈光點綴，更顯閃耀。貼文一出吸引許多網友留言，有人表示「好美唷！只要水利局出品都是最佳作品」。

市府強調，台中花博將於今年11月3日開幕，現場售票將推出「星光票」，票價150元；購票當日下午4時以後入場。

(中國時報)

違法日租規避查緝 限租老外

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。