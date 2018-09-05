國民黨南市、新營黨部 首拍流標

2018年09月05日 04:11 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

國民黨積欠305名黨工退休金，被黨工委託律師向台北地方法院聲請假扣押黨產確保債權。台南地方法院受託查封國民黨台南市黨部及新營區黨部後，4日舉行第1次拍賣，但因無人投標，預定9月中將減價第2拍。至於深受矚目的慰安婦銅像去留，法院強調並非拍賣標的物。

積欠退休金 黨工假扣押

對此，國民黨台南市黨部主委謝龍介認為，不當產黨委員會以違憲違法手段扣押國民黨財產，目前正在訴訟中，因此8月底即呼籲各界不要投標。此種有紛爭的標的物，一般投資客或生意人都不會想淌混水惹麻煩，黨部也會繼續密切注意第2次拍賣，希望黨產會趕快解凍國民黨黨產，讓黨工領到退休金、資遣費。

台南地院民事執行處4日上午10點30分第1次拍賣開標時，創下黨產法拍新紀錄的中西區孔廟段國民黨台南市黨部所有土地6筆及中正路23號房屋，底價共1億3168萬元，以及新營區民治路34號房屋土地各1筆，底價共1億4185萬元等2標均無人投標，債權人也沒有到場聲明承受，預定9月中旬舉行第2次拍賣。

慰安婦銅像 非拍賣標的

台南地院行政庭長蔡雅惠指出，依正常拍賣程序，第1拍如果沒有拍賣出去，將在酌減底價20％範圍內進行第2次減價拍賣；如果第3拍仍未拍定，法院將公告應買（即得於公告後3個月內依拍賣底價及條件應買）；期限內無人應買前，債權人得聲請法院另行估價或減價拍賣（即特拍）。一旦無人應買或結果仍未拍定，則視為撤回不動產執行。

鑑於8月14日前總統馬英九才在台南市黨部揭幕全台首座慰安婦銅像，導致此次法拍格外引發各界關注。台南地院表示，慰安婦銅像及背景看板是在查封後才設置，並非此件執行標的物，加上設置處原為停車空間，屬第三人承嶸企業社承租範圍內，依拍賣公告，此部分土地並不在拍定後的點交範圍內；縱使拍定，民執處也無法點交給買受人。至於承租業者則指出，他們只是生意人，不便多說。

(中國時報)