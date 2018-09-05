節電先掏錢 屏縣補助誘因低

2018年09月05日 04:11 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

位處國境之南的屏東縣因日照充足，夏季時間長達9個月，每年平均用電量超過43億度、始終居高不下，屏東縣政府為此爭取經濟部補助，預計用3年、1.97億元，補助私人企業及政府單位汰換老舊電器設備，目標節電802萬度電，但疑似誘因不大，直至目前仍無人申請。

汰換設備 預算龐大

屏縣府工商科長許文祈指出，為節約用電公部門每年被要求節電至少1％，就從汰換空調、縮短冷氣開放時間，無奈民間用電量卻是持續攀升，讓全縣用電量年年呈現正成長。

為此屏縣獲得經濟部補助，將結合服務業、機關及學校辦理各項節電補助，期待藉由老舊設備汰換，達到長期節電效果，預計可省下802萬度用電，約減少5117噸碳排放量；至於補助內容包括照明燈具、無風管空氣調節機，每套上限補助125萬元。

今年以來 無人問津

但從年初至今卻仍等不到人來申請，私人企業透露，電器整套更換預算龐大，想要申請補助需要先從口袋掏錢，若非原本就準備更換，否則真的要考慮再三。

許文祈強調，已經整理出縣內16戶用電大戶，將逐一拜訪鼓勵申辦，同時盤點縣內學校老舊設備，若達更換年限，也可藉此優先汰換；城鄉發展處長張桂鳳表示，將持續推動智慧電表及智慧節能產業，使屏東擴大邁向綠色城市腳步，打造智慧綠能低碳永續城市。

(中國時報)