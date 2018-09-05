人數過少 公民參與成效差

友善列印
中國時報
／台北報導

北市府力推公民參與，設有公民參與委員會、i-voting、公民咖啡館和參與式預算等機制，卻也常被批參與人數過少，票選結果「僅供參考」。台灣公民參與協會4日公布調查報告，認為北市公民參與推行已久，但執行上仍有諸多缺失應改進。

台灣公民參與協會經過1年多調查，昨針對公共政策、工具、資訊開放和公民參與培力等面向提出多點建議。

理事長何宗勳認為，北市辦理參與式預算不完全等同推動公民參與，不該只有少數局處推動；且公民參與委員會實施3年多，究竟運行狀況為何，應讓外界了解。

他還提到，參與式預算什麼都做，連牽涉到修法、立法和長期政策預算的案子也被納入，卻因程序曠日廢時，澆熄民眾參與熱情，且有的創新公民提案因企畫書寫不好，被打槍機率高，建議未來由市府機關負責撰寫，同時希望參與式預算再提升，讓民眾了解政府預算是否合理，有無花在刀口上。

公民咖啡館部分，為公民參與門檻最低、成本最低的項目，北市2016年辦理12場，去年只辦3場，今年到5月前甚至未辦任何一場。

何宗勳認為，市府應該要檢討場次逐年下降原因，未來結合社區會議和里民大會一起辦理。至於資訊開放，包括環評、文資會和土地徵收等會議，應在網路直播。

民政局副局長吳坤宏表示，企畫書如果交給公務員寫，擔心量太大會影響執行效率，現在有跟學校和做諮詢櫃台，協力幫提案人完成；至於外界質疑參與過於集中部分民眾，還要持續加強推廣效益，將會把相關意見帶回討論。

(中國時報)

節電先掏錢 屏縣補助誘因低 興辦社宅 公益出租 稅率可省50％

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。