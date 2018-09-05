人數過少 公民參與成效差

2018年09月05日 04:11 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

北市府力推公民參與，設有公民參與委員會、i-voting、公民咖啡館和參與式預算等機制，卻也常被批參與人數過少，票選結果「僅供參考」。台灣公民參與協會4日公布調查報告，認為北市公民參與推行已久，但執行上仍有諸多缺失應改進。

台灣公民參與協會經過1年多調查，昨針對公共政策、工具、資訊開放和公民參與培力等面向提出多點建議。

理事長何宗勳認為，北市辦理參與式預算不完全等同推動公民參與，不該只有少數局處推動；且公民參與委員會實施3年多，究竟運行狀況為何，應讓外界了解。

他還提到，參與式預算什麼都做，連牽涉到修法、立法和長期政策預算的案子也被納入，卻因程序曠日廢時，澆熄民眾參與熱情，且有的創新公民提案因企畫書寫不好，被打槍機率高，建議未來由市府機關負責撰寫，同時希望參與式預算再提升，讓民眾了解政府預算是否合理，有無花在刀口上。

公民咖啡館部分，為公民參與門檻最低、成本最低的項目，北市2016年辦理12場，去年只辦3場，今年到5月前甚至未辦任何一場。

何宗勳認為，市府應該要檢討場次逐年下降原因，未來結合社區會議和里民大會一起辦理。至於資訊開放，包括環評、文資會和土地徵收等會議，應在網路直播。

民政局副局長吳坤宏表示，企畫書如果交給公務員寫，擔心量太大會影響執行效率，現在有跟學校和做諮詢櫃台，協力幫提案人完成；至於外界質疑參與過於集中部分民眾，還要持續加強推廣效益，將會把相關意見帶回討論。

(中國時報)