瀕絕熊鷹捕山羌 珍貴畫面入鏡

2018年09月05日 04:11 中國時報 曹婷婷 、 沈揮勝 ／綜合報導 ／綜合報導

瀕臨絕種的保育類野生動物熊鷹，傳說會獵捕台灣獼猴、山羌，但少有人親眼目睹，張祐誠3日在大雪山林道與守候6年的熊鷹不期而遇，順手拍下熊鷹捕捉山羌這難得一見珍貴畫面，引來同好驚呼連連，他也深受感動，「以前曾有人拍過，但不是模糊就是太遠不清楚，拍到瞬間腦海閃過『哇』！」

51歲從事房地產工作的張祐誠，是「拍鳥俱樂部」社員，從事野鳥攝影7年多，本身是台灣猛禽迷，獨鍾大型林鵰和熊鷹，因熟悉這兩種鳥類出沒路線，通常利用工作空檔到大雪山林道，守候在牠們可能出線的路徑遠遠拍攝，他說，當地目擊過僅2對熊鷹，可遇不可求。

並未刻意等候熊鷹補捉山羌的張祐誠說，3日上午10點多，在大雪山林道發現遠方飛來一隻熊鷹捕捉山羌從天而下，僅2、3秒時間，他按下快門瞬間，因未設定連拍，只拍到唯一1張。他說，當下只知道拍到熊鷹腳下抓著獵物，不確定是山羌，放大螢幕觀看「哇，居然是山羌。」

台南市拍鳥俱樂部負責人黃蜀婷說，張祐誠3日晚間隨即在群組分享拍到精彩的畫面，鳥友紛紛稱讚是難得一見的美拍，大讚這畫面「吉霸分」，還有人打趣「可以列入金氏紀錄。」

黃蜀婷說，熊鷹是台灣體型最壯碩、最重的猛禽，主要棲息於台灣中低海拔闊葉林，屬於瀕臨絕種的一級保育類野生動物，身長約63至80公分，雙翼展開可達140至165公分，會獵捕飛鼠、藍腹鷳、爬蟲類、小型哺乳類動物，獵捕台灣獮猴、山羌也時有所聞，然而，能目擊拍到者，少之又少。

投入熊鷹拍攝記錄10多年、美國國家地理頻道《熊鷹英雄》作者劉燕明，及知名生態記錄者、嘉義縣野鳥學會常務監事陳建樺，都讚稱「夢幻級珍貴鏡頭」。陳建樺說，從影像來看，山羌腹部似有凹陷，不排除是先遭黃喉貂獵捕吃掉內臟、軀體減重後再由熊鷹撿走；劉燕明看法類似，但因影像模糊，只能推測、無從斷定。兩人觀點傾向幼羌可能性較大。

(中國時報)