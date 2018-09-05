全力穩定供銷 北農嚴陣以待

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中國時報
／台北報導

中秋節月圓人團圓，不過今年台北市蔬菜公會第一、第二果菜批發市場會員，高達9成承銷商表明中秋節當日不營業，高呼：「我們也要放假！」引發民眾擔憂「會不會買不到菜」？對此，台北農產運銷公司表示，已提前通知供應單位調配進貨量，全力穩定供銷。

北農表示，北市蔬菜公會雖達成休假決議，但部分市場承銷商仍會進場採買，且台北市另有許多蔬果銷售地點，應不會有民眾買不到菜情形，另外北農也通知供應單位，提前調配當日出貨量，維持蔬果供銷情況。

北市府市場處主祕王夢龍也表示，蔬果公會成員屬於在市場內設有攤位的業者（甲、乙、丙種承銷人），即便中秋節當日這些承銷人不進場批貨，仍有其他（丁種、未設攤）承銷人會採買，應不會有買不到菜的情形，呼籲民眾勿過度恐慌。

市場處高層透露，當時召開休市調整會議時，蔬果公會就未表明意願，事後也出示問卷結果，宣告休假決心，北農身為農產運銷平台，應該居中協調產地和消費地需求，掌握進貨量、蔬果價格，維護雙方權益，避免舊事重演。

對於中秋節休市更動，北農總經理吳音寧也有感而發表示，對於產地來說，作物生長沒有周休二日，當然希望批發市場天天營業，但就攤商立場而言，大家平常休假日少，連假更是少得可憐，多數年輕攤商都十分渴望長假，也期盼藉此傳遞「攤商不是必須全年無休服務大眾，他們也需要休息」的觀念。

(中國時報)

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