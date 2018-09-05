宜蘭鯖魚節 訂餐券送禮盒

今年南方澳「鯖魚節」首度結合便利商店及電子商務平台合作販賣鯖魚餐券，還加碼送600元的鯖魚禮盒。（李忠一攝）

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中國時報
／宜蘭報導

宜蘭縣南方澳盛產鯖魚，今年是9月28日到10月7日舉辦「鯖魚節」已邁向第13年，由於往年的鯖魚大餐備受饕客期待，4日縣府宣布，今年鯖魚節首度結合便利商店及電子商務平台合作販賣鯖魚餐券，縣府還會加碼贈送600元的鯖魚禮盒。

昨宜蘭縣代理縣長陳金德前往超商示範如何使用ibon購買「2018南方澳鯖魚節」餐券，並與眾人品嘗特製的鯖魚餐，鯖魚大餐有綜合生魚片搭蘭陽風味鴨賞，以及龍蝦和風沙拉、蕃茄煨鯖魚、香烤鯖魚片等多道料理。

陳金德提及，「蕃茄煨鯖魚」是以前蘇澳地區討海人過年圍爐必吃的年菜，他歡迎全國鄉親來南方澳吃鯖魚大餐，不但便宜又好吃，縣府還會送價值600元的「精美薄鹽鯖魚禮盒」。

縣府表示，從即日起民眾透過7-ELEVEN-ibon或電子商務平台就能夠購買市價3000元的鯖魚餐券，至9月21日預購期間成功購買餐券，並於用餐前3天致電縣府簽約的9家餐廳預約訂位，品嘗鯖魚大餐時間是9月22日到10月7日，用餐當日即可將鯖魚禮盒帶回家。

2018南方澳鯖魚節自9月28日至10月7日為期10天，除了鯖魚風味餐，還規畫一系列非常豐富的鯖魚節相關活動，有鯖魚彩繪、漁村小市集、鯖魚風箏日、巷弄好店等豐富活動，縣府歡迎各界朋友來一趟精彩漁村之旅。

(中國時報)

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