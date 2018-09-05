盧秀燕籲勿放棄東亞青運

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中國時報
／台中報導

2019台中市東亞青運停辦！台中市與中央合作將舉辦「亞太青年運動會」，4日引起市議會藍、綠議員攻防戰！藍營要求市長林佳龍全力爭取東亞青運主辦權；綠營呼籲續辦國際運動賽事。林佳龍說，台灣有實力辦好國際性青年運動會，建立台灣自己的體育品牌。

藍營市議員蘇柏興、張廖乃綸、沈佑蓮說，前市長胡志強好不容易爭取到東亞青運，在林佳龍手上搞砸，目前申復毫無進展，明年又要另辦亞太青運；亞太青只是邀請賽，東亞青是奧會體系，選手積分不同，市府應給市民一個交代。

綠營市議員翁美春、邱素貞、謝明源、陳淑華等則指出，續辦國際運動賽事不能停，主辦東亞青運目前看來賽事生變，林市長己宣佈明年台中仍要辦國際級賽事，市民應給予支持。

台中市運動局長王慶堂說，東亞青運被取消主辦權，7月30日已提出申復，正全力爭取中，未來任何機會都不會放棄！亞太青運是爭取亞洲及環太平洋國家參加，東亞青運的場館都繼續進行中。

國民黨市長參選人盧秀燕也指出，希望林佳龍不要放棄爭取東亞青運，宣示要辦亞太青運，會讓市民以為已經放棄了，距東亞青運還有1年，應好好爭取。

林佳龍表示，亞太青運已獲中央全力支持，將從籌備人力、經費及對外關係等層面推動，後續待行政院召集會議後，將進一步討論，預算也不會是問題。

(中國時報)

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