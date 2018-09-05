弱勢媽媽組工作室 縫出一片天

玲玲媽媽（右）與雅芬媽媽（左）分享工作室的喜悅及挑戰。（呂妍庭攝）

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中國時報
／嘉市報導

台灣世界展望會2年多前支持一群弱勢家庭媽媽成立縫紉工作室，讓媽媽們學習一技之長，貼補家用，如今4位媽媽的好針藝獲得肯定，已有固定收入，日前媽媽們成立「媽媽樂工作室」，正式邁向自立之路，4日感恩茶會上，要養育5個孩子的玲玲媽媽說，歷經一番跌跌撞撞，才知道自己有無限可能。

世展會為幫助偏鄉、原鄉及弱勢家庭，自2004年起，以符合在地產業特性，規畫包括農作物產銷、雞隻養殖、餐飲烘焙、縫紉等生計發展方案，縫紉工作室最早成員有10多人，部分媽媽因經濟等家庭因素陸續離開，剩玲玲媽媽和雅芬媽媽4人獨撐大局。

雖然人少，但媽媽們在世展會社工陪伴下，逐漸找出問題根源，學習分工、建立團隊默契、規畫資金運用等，同時也找到愛心企業「印花樂」固定下單，在成員凝聚共識下，決定建立一套更穩定的營運模式，9月起在嘉市文創園區成立工作室，除承接企業訂單，也設計縫紉文創商品對外銷售。

玲玲媽媽說，從前總是擔心沒有展望會經費補助恐無法繼續經營，現在成員們會彼此叮嚀要努力增加訂單，想辦法維持營運，曾經覺得不可能的事，都在磨練和堅持下實現。因為對縫紉有興趣而加入工作室的雅芬媽媽，因兒女照顧無法長時間在工作室，強調擁有一技之長很重要，希望有一天能夠改善生活，讓4個小孩順利完成學業。

(中國時報)

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