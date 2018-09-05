學習長照 義大原民生赴美取經

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中國時報
／高雄報導

義守大學「原住民族學院」連續2年獲得教育部學海築夢計畫補助，今年暑假有4名學生一償心願，前往美國進行專業科目實習，同時參與志工和當地原民節慶活動，前往LECOM醫學院暨長照中心參訪取經，收穫滿滿！

前往美國實習的4名觀光餐旅原住民專班學生，分別為布農族的伊斯理緞‧馧博爾、伊敏‧伊斯坦大、排灣族的高家信及泰雅族的吳澤恩，在蕭凱成老師帶領下，同往產學合作的Higby’s Campground & Cottages Resort學習觀光休閒產業經營模式，內容包含餐飲食物設計、房務與設施清潔、協助入住與退房手續等，也協助舉辦營火晚會、美國國慶日煙火饗宴等活動，充實豐富。

除產學實習，原民學院師生5人也到當地商會做志工服務，投入遊行、路跑、小朋友之日等活動，落實學用合一，汲取實務經驗；另學生在實習地點也舉辦原民文化體驗活動，讓更多人認識台灣原民特色，還前往The Seneca Nation of Indians參與印地安人收穫祭，交流文化。

原民學院院長台邦‧撒沙勒表示，期待透過出國實習安排，提升學生自信心，培育他們成為未來部落發展與文化再生的重要動能，並將寶貴經驗帶回分享和延伸應用。

(中國時報)

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