吳音寧猛PO文 柯「有事進來講」

2018年09月05日 04:11 中國時報 陳燕珩 、 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

北農總經理吳音寧近日為第一果菜市場改建方案槓上市府，堅持不到議會備詢的她，前晚在臉書貼出赴日考察報告，盼給市府「更好的建議」。不過，台北市長柯文哲不以為然說，應進來市府會議討論，而非每天貼臉書；吳音寧則詳列自己赴市府開會紀錄，強調「一直有在溝通」。

北市府推動第一果菜市場改建案，有民進黨議員質疑，吳音寧提出比市府版省11億方案，卻未被納入討論，引發吳與市府連日隔空交戰。吳音寧前晚發臉書稱市場改建是大事，並附上北農赴日考察報告，盼納入更多攤商、承銷人意見。

不過，柯文哲顯然不埋單，他昨在議場抱怨，吳突然貼出考察報告，市府根本沒人事先看過，有意見就進來講，市府有雙首長會議、晨會、市長室報告等機制，「絕不是我不跟你討論。」他強調，有事應在體制內處理，不是每天貼臉書或找議員來質詢，這樣很奇怪。

身兼北農董事長的副市長陳景峻則火力全開，怒嗆吳音寧「角色錯亂」，他認為吳是北農總經理，明明有正常管道反映意見，卻一直用臉書放話，讓人感到不可思議，況且吳的方案未經北農董事會提案，突然冒出新方案，非常不合理。北市產發局長林崇傑也嘆，市府每月都有雙首長會議，吳音寧從未參加過，市府與四大公司開會，也只有吳缺席；最後柯文哲當場指示幕僚，盡快通知吳音寧進來開會。

對於市府炮火隆隆，吳音寧昨詳列11次赴市府開會紀錄反擊，她表示，去年8月起就陸續參加青果公會、蔬果公會改建工程說明會，出席過2次雙首長專案會議，4度赴市長室參與改建會議，今年3月8日也有出席產發局長改建工程會議。

(中國時報)