新竹漁人碼頭改造工程 啟動

友善列印
中國時報
／竹市報導

為提升新竹漁人碼頭觀光遊憩品質，同時美化整體港灣硬體設備，新竹市政府推動「濱海水岸改善工程」，4日舉行開工典禮，未來除碼頭鋼構將除鏽上漆外，也將增設公共藝術品與打卡點，優化漁港整體景觀。

產業發展處長吳甲天表示，新竹漁港自1991年建港啟用以來歷經27年，浮動碼頭區基樁鏽蝕嚴重造成景觀不佳，在新竹漁港邁向漁業轉型觀光漁港的過程中，對於漁港基礎建設的保養與升級也需與時俱進，來保障漁民作業安全與遊客遊憩品質。

此次「濱海水岸改善工程」將把碼頭區的鋼構除鏽、上漆，另增設公共藝術品、延長拋石段，同時新增3米寬的階梯，保護漁港北側堤防，可以預見未來漁港碼頭將煥然一新，也有利提升漁港的觀光機能。

新竹市長林智堅則指出，1991年新竹漁港完工後，漁港一直欠缺妥善規畫及整修，連帶影響漁民朋友工作環境，市府思考賦予漁港新的生命，希望讓她成為新的觀光景點，同時讓產業重現生機，漁人碼頭計畫因而誕生。

漁人碼頭經歷近4年的努力，逐漸蛻變成充滿人氣與歡笑的觀光景點，包括綠油油的「國際風箏賽場」、今年爆紅的「魚鱗天梯」、6月剛完工的親子沙灘等，漁人碼頭已經成功脫胎換骨成兼顧漁業、休閒與觀光的漁港，相信在改善工程完工後，全新風貌更能風迷全國甚至躍上國際。

(中國時報)

吳音寧猛PO文 柯「有事進來講」 以核養綠 盼中部鄉親站出來

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。