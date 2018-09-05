新竹漁人碼頭改造工程 啟動

2018年09月05日 04:11 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

為提升新竹漁人碼頭觀光遊憩品質，同時美化整體港灣硬體設備，新竹市政府推動「濱海水岸改善工程」，4日舉行開工典禮，未來除碼頭鋼構將除鏽上漆外，也將增設公共藝術品與打卡點，優化漁港整體景觀。

產業發展處長吳甲天表示，新竹漁港自1991年建港啟用以來歷經27年，浮動碼頭區基樁鏽蝕嚴重造成景觀不佳，在新竹漁港邁向漁業轉型觀光漁港的過程中，對於漁港基礎建設的保養與升級也需與時俱進，來保障漁民作業安全與遊客遊憩品質。

此次「濱海水岸改善工程」將把碼頭區的鋼構除鏽、上漆，另增設公共藝術品、延長拋石段，同時新增3米寬的階梯，保護漁港北側堤防，可以預見未來漁港碼頭將煥然一新，也有利提升漁港的觀光機能。

新竹市長林智堅則指出，1991年新竹漁港完工後，漁港一直欠缺妥善規畫及整修，連帶影響漁民朋友工作環境，市府思考賦予漁港新的生命，希望讓她成為新的觀光景點，同時讓產業重現生機，漁人碼頭計畫因而誕生。

漁人碼頭經歷近4年的努力，逐漸蛻變成充滿人氣與歡笑的觀光景點，包括綠油油的「國際風箏賽場」、今年爆紅的「魚鱗天梯」、6月剛完工的親子沙灘等，漁人碼頭已經成功脫胎換骨成兼顧漁業、休閒與觀光的漁港，相信在改善工程完工後，全新風貌更能風迷全國甚至躍上國際。

(中國時報)