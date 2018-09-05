林安堡偏鄉送書 130所學校受惠

2018年09月05日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

多年來，許多偏鄉學校都有林安堡捐書身影，他從小在父親薰陶下，愛上閱讀，有感於偏鄉小校圖書匱乏，以「林鶴亭先生紀念基金＆黃舜華老師樂學基金」的名義，在台南、南投、連江等地捐助130校逾2萬冊的書籍，更將閱讀心得寫成筆記，出版《就這麼有品 看小說》1、2輯，以身作則鼓舞孩子「培養閱讀品味」。

虎山實小校長林勇成說，7年前初到虎山，每早都會看到一位風度翩翩的大哥騎自行車從校門經過，直到有一天，才得知眼前人林安堡就是多年熱心捐助虎山圖書經費的人，而且，他不只支持學校購書，也提供獎助學金鼓勵認真閱讀的小朋友。

林勇成思及許多同學都在偏鄉服務，提議到台南偏鄉推動閱讀，林安堡也認同，於是展開一場偏鄉送書之旅。

林安堡不只鼓勵閱讀，也鼓勵虎山應把這幾年的進步寫出來，因其見證虎山在少子化衝擊下，教師團隊以 ECO SCHOOL 生態學校理念發展「虎光山色，童夢森林」特色課程，以「大自然是孩子最棒老師」營造特色，深獲家長肯定，成為台南唯一一所連3年增班的小校。

林安堡這些年也拿出實際行動，繼2015年出版《就這麼有品 看小說》，今年再接再勵完成「就這麼有品 看小說」第2輯，集結每一次讀完小說的讀後感，希望鼓舞更多人愛上閱讀，為自己的閱讀留下印記。

(中國時報)