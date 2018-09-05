竹縣文化局首推定目劇

2018年09月05日 04:11 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

新竹縣文化局實驗劇場將有「定目劇」！在新竹耕耘10多年的玉米雞劇團，今年年度製作《少年狼與羊的漂流日記》，以創意和幽默感，期望吸引民眾走入劇場，也將邀請新竹縣、市國小學童，體驗舞台的魅力。

文化局長張宜真表示，這是新竹縣文化局首度嘗試定目劇，定目劇代表「固定劇目、固定地點及長期性的演出」，而《少年狼與羊的漂流日記》將自9月12日起至16日止，一連12場次演出。

玉米雞劇團在其中提供4場公益性場次，邀請新竹縣員崠、寶山、嘉興、陸豐、文山國小，以及新竹市內湖國小共400名學童，走入劇場欣賞。玉米雞劇團表示，在黑盒子的實驗劇場演出，可拉近與觀眾互動的距離，更能直接感受到演員的情感與藝術能量。

《少年狼與羊的漂流日記》藉由喜劇方式呈現，傳達透過「幽默感」克服人生低潮，描述平凡的小狼和小羊，為了自由，自巫婆的手中逃出後，在海上漂流，經過數次的危險及考驗，以幽默化解不愉快，一起度過種種難關，劇情高潮迭起，也富有教育意涵。

《少年狼與羊的漂流日記》將從9月12日至9月16日一連演出12場次，詳情可至玉米雞劇團臉書或新竹縣文化局官方臉書粉絲專頁「或竹縣go藝思」查詢，或電洽玉米雞劇團03-5711713。

(中國時報)