78歲里長伯 拚第13度連任

三重區永春里長李聰平自家開設的柑仔店不只是服務處，也成為鄰里串門子的好去處。（譚宇哲攝）

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中國時報
／新北報導

九合一選舉11月底登場，新北市三重區永春里長李聰平連任12屆、48年，是全國最資深的里長伯，高齡78歲的他老當益壯，持續以服務熱誠解決里內大小事，備受里民肯定，今年他同額參選尋求第13度連任，締造里長服務逾半世紀的新紀錄。

李聰平服務處 像情報站

李聰平25歲退伍後，在台北縣三重市光明路上開設「李永利」柑仔店，平時因敦睦鄰里、誠懇勤奮，在地方上人緣極佳，後來三重菜寮里因人口倍增，劃分出永春里，親友力拱李聰平參選，李聰平就在30歲那年以全市最年輕之姿當選首屆永春里長，並且一當就是48年。

「里長伯好！」李聰平的柑仔店現在生意平常，只因成了里長服務處，在地深耕40多年，變得時刻都有人造訪，鄰里間或者泡茶聊天、串門子休憩，就連上門買個雞蛋寒暄，也能順便反映途中看到的馬路坑洞、積水、燈壞等狀況，讓李聰平第一時間處理，儼然是里內的情報接收站。

李聰平說，「路平、燈亮、水溝通」是他的唯一政見，鄰里大小事務他第一時間掌握、處理，需要公部門資源的馬上向上反映、申請，盡力讓小問題能在反映後的3天內解決。

李聰平48年里長生涯長跑與從小經歷和興趣頗有關連，他念二重國小時擔任全校的糾察隊長，負責白天和晚上2個時段校園巡邏，並在學校升、降旗時擔任旗手，全校同學都認識他，雖然還只是小學生，卻已頗有今日擔任永春里長守望里民的架式。

申請上千萬急難救助金

李聰平也說，他從小熱衷運動，專攻田徑、籃球，平時的興趣就是從三重跑到新莊再回程，曾代表台北縣勇奪全國田徑賽1萬公尺項目亞軍，出征過多項國內大小長跑賽事獲獎，耐操不服輸的長跑競賽精神，是這48年里政長跑的基礎。

李聰平表示，48年來里長任內已為里民申請上千萬急難救助金，「幫助有需要的人」是他當里長的成就感，只要身體撐得住，就會繼續當里長，繼續為里民服務。

(中國時報)

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