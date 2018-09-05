楊麗環違紀參選 國民黨開除黨籍

2018年09月05日 04:11 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

前國民黨立委楊麗環上月31日以無黨籍身分登記參選桃園市長選舉，國民黨桃園市黨部考紀委員會4日做出決議，以楊麗環長期受黨的栽培卻執意參選，情節嚴重開除黨籍。不過楊麗環卻嗆陳學聖脫黨參選2次，怎不見國民黨處理他？

喊無黨籍爭中間選民

「不聽、不見、不理且屢勸不聽！」考紀委員認為，楊麗環在初選失利前後至今，長期攻訐黨部，嚴重傷害黨的形象，黨中央及地方黨部一再溫情喊話，卻始終沒回應，因此決議予以開除黨籍處分，再陳報黨中央予以撤銷或開除黨籍處分。

楊麗環說，她早在8月9日就已經退黨，辦手續只是一個程序，繳交黨證等都沒有意義，她認為，現在已經宣布以無黨籍身分參選，會爭取更多中間選民的支持。

斥陳脫黨不見黨處理

「國民黨該處理的是陳學聖吧，他脫黨參選2次，怎不見黨處理？」楊麗環反問，根據網路資訊，國民黨提名的桃園市長陳學聖有2次脫黨參選前科，而在立法院主張台獨是選項，明顯違反黨綱，為何黨部不處理？陳學聖回應，從政以來，一切都尊重黨部規定辦理。

陳學聖說，黨有黨的規定，尊重黨部決定，國民黨不容許少數人的分裂，造成國民黨選戰失利，未來，國民黨只有加倍努力，不論楊麗環拿多少選票，對於國民黨來講都是分裂的危機，所以會努力的催票，一票都不能少。

(中國時報)