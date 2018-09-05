幼齒陳紀衡 集集鎮長尋連任

集集鎮長陳紀衡（廖志晃翻攝）

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中國時報
／南投報導
縣議員廖宜賢（廖志晃攝）

南投縣集集鎮長陳紀衡本屆當選時，是最年輕的鄉鎮市長，下屆選舉，雖有新人加入戰局，但尋求蟬聯的34歲陳紀衡，仍是南投縣最年輕的鄉鎮市長參選人；最年長的則是參選中寮鄉長的縣議員廖宜賢。

陳紀衡與廖宜賢都遭遇4人爭霸的激烈戰局，陳紀衡面對代表會主席吳大村、陳嬉旻及吳正國的挑戰；廖宜賢則與代表會主席張裕發、蕭同宏及陳坤星對壘。

中寮鄉長 廖宜賢躍躍欲試

曾經擔任代表會主席的參選人，還有名間鄉長陳文德、參選竹山鎮長的縣議員蔡宜助；鹿谷鄉民代表會主席邱如平，與縣議員許素霞競逐鹿谷鄉長寶座；仁愛鄉民代表會主席吳文忠，也要挑戰仁愛鄉長江子信。

名間鄉長 去年組合再交鋒

與「昔日老闆」競選的參選人，則有前竹山鎮公所祕書陳東睦，挑戰爭取連任的竹山鎮長黃丹怡；水里鄉公所前祕書陳中明，則與前任、現任水里鄉長江龍漢、陳癸佑對壘！

下屆鄉鎮市長選舉，還有3位前任鄉鎮長捲土重來，其中，前草屯鎮長周信利再度上陣，與國民黨提名的簡景賢、民進黨提名的林永鴻，形成三強鼎立局面。

前名間鄉長陳聰鑑，本屆蟬聯失利，將與爭取蟬聯的名間鄉長陳文德再度對陣。前水里鄉長江龍漢，本屆選舉並未競選連任，此次重新披掛上陣，挑戰尋求連任的水里鄉長陳癸佑，還有前鄉長徐香玲的兄長徐國賢、水里鄉公所前祕書陳中明加入戰局，4人競逐鄉長寶座，戰況激烈！

(中國時報)

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