吳敦義到訪 耐斯稱藍綠都支持

國民黨主席吳敦義（中）4日南下嘉義為國民黨嘉義縣長參選人吳育仁（右）輔選，由耐斯集團副總裁陳鏡仁（左）親自接待。（張亦惠攝）

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中國時報
／嘉縣報導

國民黨主席吳敦義4日南下嘉義為國民黨嘉義縣長參選人吳育仁輔選，先後拜訪新港奉天宮、朴子市配天宮、民雄愛之味股份有限公司，最後回到吳育仁中埔的競選總部與數十位鄉親座談。吳敦義到愛之味公司時，由耐斯集團副總裁陳鏡仁親自接待，對藍綠陣營皆想得到耐斯集團陳家支持，陳鏡仁回應，參選人都是老友，「都支持」，但自己手中的一票是「最高機密」。

陳鏡仁指參選人都是老友

吳敦義及吳育仁一同參觀愛之味科學研究所的實驗室及自動化設備，吳敦義對愛之味的食品安全管理讚譽有加，實驗室也協助民間做檢驗，是國家級的檢驗設備，更期勉吳育仁「努力當上縣長，這裡就是你的靠山」，吳育仁表示，自己是到愛之味來取經，以了解當選後食安該如何做。

至於是否成功取得耐斯集團支持，吳敦義笑說，今天主要是來參觀，客人不要讓主人為難。陳鏡仁則表示，參選人都是他的友人「都支持」，但自己手中的一票「是機密」，員工要支持誰，他也不會干涉。

吳育仁誓言做好治水工作

吳敦義最後一站來到吳育仁位於中埔鄉的競選辦公室，與數十位鄉親座談時強調，國民黨被清算，正值最艱困的時候，但只要大家同心協力，好好打拚，他對吳育仁的選情有很大的信心，指嘉縣已被民進黨執政17年，「你們覺得行嗎？」既然吳育仁有決心當好縣長，就該給他一個機會，甚至喊出「嘉義贏，我們就贏」。吳育仁更強調，他一定會把治水工作做好，如果他當上縣長還不能把治水治好，就辭職以謝縣民。

(中國時報)

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