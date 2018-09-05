陳提落實監工 韓喊專責管理

陳其邁（中）提三標準向道路上的坑洞宣戰。（李義攝）

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中國時報
／高雄報導
韓國瑜勘災時，彎腰捧起坑洞裡的水嗅味道，憂心坑洞下方是地下管線。（李義翻攝）

一場強降雨把高雄市道路炸出大小5000個坑洞，遭網友譏諷為天坑，藍綠市長候選人各自提出政策向天坑宣戰。陳其邁說，工務局長1年內做不好就要負起責任；韓國瑜則把層級拉高至副市長，設計、施工、驗收都專責管理，做不好就下台。

陳採3嚴格標準

民進黨高雄市長候選人陳其邁4日在台灣建築中心董事長楊欽富、高市土木技師公會理事長黃清陪同下，宣布「施工、監工、養護的3個最嚴格標準」路平政策。

陳說，若當選要以東京的道路標準來改善外，個性龜毛的他還會用柯南的精神嚴格監督道路工程品質，給市民安全的道路。邀市加入監督委員會，並進行組織再造，例如養護中心由4個擴充為6個。

陳其邁表示，當選市長後會針對幹道、大貨車等重車多的道路，落實施工、監工、養護每個環節。3個月內進行改善，工務局長必須1年內交出績效，否則就負起責任。

同時還要檢討現行體系，進行組織再造，要求台電、中油、瓦斯業者都要派員進駐道路挖掘管理中心。

韓設副市長把關

韓國瑜則為天坑成因把脈，指高雄市政府的發條鬆了，不僅管理、工程驗收都有問題，又找不到應該真正負起責任的官員。

韓說，若當選高雄市長，將會由一位副市長專責道路管理的相關問題，包含嚴格取締偷工減料及管控工程品質，做得不好，副市長就下台。

韓國瑜昨也北上接受廣播電台專訪，他強調，對手陳其邁對外宣稱會贏，但在他看來就是五五波。對綠營質疑他經常北上，他說，這是窮人吃地瓜的選舉策略，要爭取約50萬北漂高雄人返鄉投票給他；「愛情摩天輪」已列入正式政見。

(中國時報)

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