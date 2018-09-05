劉政鴻嗆紅包說 徐耀昌反駁

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中國時報
／苗栗報導

傅學鵬與劉政鴻兩位前縣長隔空交火，引爆藍營分裂危機。劉政鴻4日回擊，指傅學鵬要批評別人前應先自我檢討，參選人徐耀昌則應對外界的疑慮出面澄清。徐耀昌強調「清者自清」，力挺國民黨提名的後龍鎮長參選人朱秋隆，籲勿再以訛傳訛。

由於傅學鵬在3日舉行的徐耀昌陣營幹部聯誼會中，痛批劉政鴻接受國民黨的栽培，現在不支持黨提名爭取連任的縣長參選人徐耀昌，反支持對手徐定禎，恐怕會晚節不保，而劉的聲明卻是炮火四射。劉政鴻、徐耀昌4日隔空互槓。

劉政鴻反批傅學鵬曾以傅綠合，支持現任市長邱炳坤競選縣長，擺明與他對壘，現在沒立場說他與徐定禎「同框」，何況他基於情誼陪同議長夫人張淑芬與縣議員羅雪珠，分別登記參選縣議員和頭份鎮長時，與徐定禎巧遇，有些動作和談話都是檯面話。

劉又說，在苗栗、後龍、大湖、泰安和南庄，國民黨都有提名鄉鎮長參選人，徐耀昌又支持其他人選出來對壘，還有人事紅包之說，更應講清楚，如果沒有最好。

徐耀昌則表示，並無所謂資源分配不公的問題，後龍反而挹注更多經費和資源。至於鄉鎮市長選舉，他也希望母雞帶小雞，團結對外，怎會找人出來跟黨提名人廝殺，劉前縣長就是後龍人，怎能怪到他頭上，希望適可而止。

人事紅包之說，徐更強調沒有的事沒什麼好澄清，從政以來始終如一，他更在議會疾呼如有事證，願懸賞50萬並將涉案人移送究辦，非如有事證，不應再以訛傳訛。

(中國時報)

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