退選惹議 許忠富「為麥寮打拚」

許忠富。（張朝欣攝）

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中國時報
／雲林報導

雲林縣麥寮鄉長許忠富退選引發風波，鄉民不滿選舉變同額競選，發起「廢票聯盟」，4日申請路權將於7日前往鄉公所表達訴求。許忠富則強調退選、前進立法院可為麥寮鄉爭取更多資源，對鄉民不同聲音表示尊重，相信大家會明暸他的用心。

麥寮鄉長選舉「廢票聯盟」發起人許軒豪，4日前往麥寮鄉公提出路權申請，準備7日上午10點進行「支持鄉長廢票聯盟，遞交陳情書」活動，當日將邀集500名鄉民向鄉長許忠富表達訴求，還給麥寮鄉3萬多名鄉民選擇鄉長的基本權利。

許軒豪表示，獲得民進黨提名尋求連任的現任鄉長許忠富，在8月31日放棄參選登記，在臉書發文公開宣布不競選連任消息，技巧性禮讓給現任鄉代會主席蔡長昆，形成同額競選，令人質疑是否有利益交換的可能。

許軒豪指出，許忠富鄉長有他的人生規畫，鄉民們給予祝福，但如此私相授受的行為，已剝奪選民的選擇權，這不是一個負責任的鄉長應有的作為，就算他不競選連任，也須提前告知鄉民，還給鄉民選擇鄉長的基本權利。

許忠富則強調，這幾天四處拜訪鄉親，解釋為爭取更多資源建設麥寮鄉，才會決定投入2020年立委選舉，這是鄉長選舉登記截止日前2天才決定的，並強調「阮厝在麥寮，為麥寮打拚的心永遠不會改變，我一路走來始終如一，莫忘初心方得始終」。

(中國時報)

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