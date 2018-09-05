平安符、摺疊扇…選舉小物夯

2018年09月05日 04:11 中國時報 陳俊雄 、 葉書宏 、 王揚傑 、吳岳修／新北報導 、吳岳修／新北報導

隨著登記截止，年底市議員選戰也正式起跑，為了遵守選罷法規定，參選人也在「30元」的門檻內，絞盡腦汁設計出媽祖平安符、飛盤扇、摺疊扇、刨刀等選舉小物。板橋區議員參選人葉元之乾脆在柳丁外皮貼上姓名貼紙，透過諧音讓選民對「柳丁元之」留下深刻印象。

在睽違20年之後，去年兼任土城順聖宮主委的第七選區新北市議員林金結，特別前往大陸福建請來湄洲媽祖來台巡安，今年選戰中，林金結特別製作5000個祈安過爐的湄洲媽祖平安符送給選民。

林金結說，媽祖平安符僅限量製作5000個，無法送給所有的選民，只有舉辦活動時以有獎問答方式送出，讓幸運拿到平安符的民眾獲得媽祖的庇祐。

第七選區市議員參選人蘇泓欽則是贈送附有收納袋的「飛盤扇」，扇面則是傳承父親蘇有仁第一名服務精神的文宣，蘇泓欽跑攤向選民致意時，除了和助理分贈飛盤扇，也不忘在致詞時詳細說明選轉摺疊的收納方法，讓選民大讚細心又實用。

國民黨市議員參選人蔡淑君同樣也以「飛盤扇」作為競選小物，但尋求連任的蔡淑君，在扇面上印著「讚不絕口」4個大字，選民也是讚不絕口，爭相索討。

國民黨新北市議員參選人金瑞龍推出摺疊扇、刨刀及封口夾3種頗富實用性的文宣小物。他表示，環保意識抬頭，印製文宣品相當不環保，因此他主打實用性質，每種文宣品都可用於民眾的生活中。

曾被網友稱讚最有創意的國民黨新北市議員參選人葉元之，則是把姓名的「元之」和柳丁結合，在柳丁貼上有「葉元之」的貼紙，利用「原汁原味」諧音加深民眾印象。

葉元之說，他是新人參選，最重要的就是先讓選民認識、記住名字，所以文宣都從名字開始發想，恰好「元之」音同「原汁」，要說起原汁，一般人直覺就想到柳丁，所以才想出送柳丁「元之」這一招。

(中國時報)