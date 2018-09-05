中壢增1席 老將新秀激戰

2018年09月05日 04:11 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 呂筱蟬、／桃園報導

桃園市升格後，鄉鎮市民代表失去舞台，相較於本屆選舉，今年有更多前代表參選，中壢區有不少人參選議員，龍潭、大溪也有前代表參選里長，外界評估，因為中壢多1席，人人認為有機會，決定力拚。

中壢市議員有11席，21名市議員參選人5人過去是中壢市民代表，包含前中壢市代會主席吳嘉和、賴立竹、劉邦德、劉安祺及張昌章。其中吳嘉和及劉安祺從國民黨初選中勝出，吳嘉和地方人脈雄厚，長期以來耕耘地方，此次投入選戰，與妻子徐文貞走遍大街小巷，並參加各項座談，勤走基層到處都看的見他的身影。劉安祺則以青年代言人自居，希望延續從政經驗為地方付出。

民進黨則有張昌章從初選出線，然而他票源與無黨籍張運炳嚴重重疊，選情相對艱困，有硬仗要打。賴立竹及劉邦德以無黨籍參選，他們期盼以勤懇踏實服務，取代藍綠意識形態。

大溪前代表包含陳秀華、呂理民、曾慶章、張振源今年轉戰里長選舉，此外龍潭則有張明為、劉俊興、黃俊賢、林鴻斌參選里長。劉俊興說，希望為地方帶來改變，因此決定參選。張明為則說，原來的里長不打算連任，自己又有擔任代表的經驗，有服務地方的熱忱，因此想要繼續為大家服務。大溪前代表黃文君則在本屆選舉就已經轉戰里長成功，獲得不少里民好評。

(中國時報)