台南淹水救助金 最快周內發放

友善列印
中國時報
／台南報導

823豪雨造成台南約1萬2000戶淹水20到100多公分不等，市府截至4日已協助8000戶完成災損申報，預計最快1周內可讓部分受災戶領到救助金；過去常見受災戶「差幾公分又沒關係」請託盼多領一點，鑒於88風災過後，嘉義發生里長遭起訴，此次要求受災民眾申報同時簽具切結書，避免衍生法律問題。

市府繼前天宣布0822豪大雨除原有補助並提高救助金後，昨再度宣布「從優從寬」，受理期放寬為1個月，到9月28日截止。

農業局副局長李建裕指出，截至4日，漁業損失約1.2億元，農損超過5000萬元，畜產損失6000多萬元，合計總金額將近2億3000萬元，農業局加緊作業中，希望農漁民在9月25日前領到救災金。顧及豪雨土質鹽化使災害較慢發生，延遲性災害部分9月底前仍會受理申報災損補助。

台南市這次逾半數行政區泡水，各公所連日忙於淹水查報、提報淹水救助等作業，不少第一線人員坦言，申報確實會遇上民眾希望災損申報能從寬認定，「差幾公分又沒關係」，但因涉及救助金額度，不能馬虎過關。

學甲區即遇有漁民抱怨魚塭的魚跑光，申請漁損，但經訪查周邊魚塭並未淹水，予以駁回。民政局代理局長林振祿表示，此次淹水申報由民眾簽具切結書，區公所里幹事依現地周遭事實複查驗證提報，避免衍生法律問題。

(中國時報)

何文海端牛肉 許個長照幼教夢 不知所措 身心障母女伴屍7天

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。