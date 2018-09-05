台南淹水救助金 最快周內發放

2018年09月05日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

823豪雨造成台南約1萬2000戶淹水20到100多公分不等，市府截至4日已協助8000戶完成災損申報，預計最快1周內可讓部分受災戶領到救助金；過去常見受災戶「差幾公分又沒關係」請託盼多領一點，鑒於88風災過後，嘉義發生里長遭起訴，此次要求受災民眾申報同時簽具切結書，避免衍生法律問題。

市府繼前天宣布0822豪大雨除原有補助並提高救助金後，昨再度宣布「從優從寬」，受理期放寬為1個月，到9月28日截止。

農業局副局長李建裕指出，截至4日，漁業損失約1.2億元，農損超過5000萬元，畜產損失6000多萬元，合計總金額將近2億3000萬元，農業局加緊作業中，希望農漁民在9月25日前領到救災金。顧及豪雨土質鹽化使災害較慢發生，延遲性災害部分9月底前仍會受理申報災損補助。

台南市這次逾半數行政區泡水，各公所連日忙於淹水查報、提報淹水救助等作業，不少第一線人員坦言，申報確實會遇上民眾希望災損申報能從寬認定，「差幾公分又沒關係」，但因涉及救助金額度，不能馬虎過關。

學甲區即遇有漁民抱怨魚塭的魚跑光，申請漁損，但經訪查周邊魚塭並未淹水，予以駁回。民政局代理局長林振祿表示，此次淹水申報由民眾簽具切結書，區公所里幹事依現地周遭事實複查驗證提報，避免衍生法律問題。

(中國時報)