不知所措 身心障母女伴屍7天

2018年09月05日 04:11 中國時報 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

家庭悲歌！高雄市美濃區龍肚里領有身心障礙手冊的錢姓一家人，因無工作能力長期受外界援助，上周五心路基金會社工到錢家訪視，因未見平日吵鬧的錢家兒子而起疑，又聞到難聞屍臭味，驚覺異狀趕緊報警，警方到場發現，錢家兒子死在家中床上超過7天，母姊倆不知所措，仍與屍體長蛆的錢男共睡一床，警方隨即連絡社福單位接手處理。

旗山警分局龍肚派出所長邱學松表示，錢家是轄區長期關懷對象，一家3口母親、39歲女兒及36歲兒子皆是身心障礙者，其中兒子情緒控制能力最差，經常大吼大叫，上週五心路基金會莊姓社工員例行性到錢家訪查，未見吵鬧的錢家兒子，社工即問姊姊:「弟弟在哪裡？」，但姊姊說不出所以然，社工因聞到刺鼻難聞的屍臭味，趕緊向警方報案。

員警趕抵錢家，發現屍臭味已瀰漫至庭院外，研判錢家兒子死亡超過7天，屍體長蛆，但錢母及姊姊仍伴屍共睡同一張床，渾然不知如何處理。

檢察官會同法醫相驗後確認，錢家兒子是自然死亡無他殺之嫌，但因錢家母女無力處理後事，由慈善機構協助後續處理，警方除持續關心錢家外，也通報社福機構接手處置，避免錢家母女再遇不幸。

警方表示，錢家的父親10多年前也是暴斃家中多日無人聞問，未料兒子步上父親悲慘的後塵，令人鼻酸。

美濃龍肚里長朱耀昌說，錢家3人都領有身心障礙手冊，但因自用住宅是過世的錢父賺錢返鄉興建，不符合中低收入戶申請資格，因此一家人平日都靠慈善機構救濟過日子。

(中國時報)