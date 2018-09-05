新北夜市新月祭 名攤美食吃到飽

「2018新北夜市新月祭」將於8日、9日在新月橋新莊端橋下廣場登場，除蒐羅板橋湳雅夜市、樹林興仁花園夜市、汐止觀光夜市及永和樂華夜市四大夜市63攤美食，讓民眾一次吃個夠，還有闖關摸彩、美食挑戰賽，有機會獲得超過600元的新北各大夜市美食全家餐。（葉德正攝）

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中國時報
／新北報導

「2018新北夜市新月祭」將於8日、9日在新月橋新莊端橋下廣場登場，除蒐羅板橋湳雅夜市、樹林興仁花園夜市、汐止觀光夜市及永和樂華夜市四大夜市63攤美食，讓民眾一次吃個夠，還有闖關摸彩、美食挑戰賽，有機會獲得超過600元的新北各大夜市美食全家餐。

經發局4日舉辦行前記者會，由局長張峯源與小朋友體驗套圈圈等趣味競賽，並展示名攤美食、童趣造型棉花糖，邀請所有市民一起來體驗。

張峯源說，本次邀集板橋湳雅夜市、樹林興仁花園夜市、汐止觀光夜市及永和樂華夜市等新北四大夜市名攤，一起在新月橋新莊端橋下廣場齊聚，包括湳雅夜市現烤台式泡芙、興仁夜市島瓜、汐止觀光夜市功夫麵及樂華夜市天使雞排等，應有盡有。

市場處也推出系列活動，「整點報食─夜市美食大放送」，活動兩日下午3點及4點，現場排隊前100位民眾，就可獲得雞排或珍珠奶茶等精選夜市美食，完成指定任務或現場消費就能換取摸彩券，有機會抽中任天堂SWITCH。

下午5點排隊前100位民眾，可參加「美食挑戰賽」挑戰套圈圈遊戲，就有機會套中現金抵用券或價值超過600元的夜市美食全家餐，12歲以下的小朋友來到現場，還能抽童玩小禮物。張峯源表示，市府針對夜市環境、衛生及公共安全等推動改造，除環保減塑，或敦親睦鄰、急難救助等，期望透過新北夜市新月祭的宣傳，讓民眾更加認識新北夜市。

(中國時報)

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