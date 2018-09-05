桃園里長參選人 9成無黨出征

2018年09月05日 04:11 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園的行政中心桃園區，79個里共有155人登記參選里長，其中28個里同額競選，相較往年將近1/2同額，基層選情熱絡，其中有高達8成8的比例是以無黨籍出征，國民黨只剩17人、民進黨甚至掛零，基層里長們坦言，政黨在里的基層選舉，沒有絕對優勢，寧可「無色」上陣。

桃園區原有76里，因新興社區人口激增，今年新增加3里大樹里、大業里、福元里，增里後桃園區計為79里，吸引155人登記參選，競爭最激烈是豐林里因服務9屆的老里長楊昌軒已高齡81歲功成身退，有6名政治素人投入選戰，其他新興的里，都競爭激烈，其中137人都沒政黨推薦、以無黨身分參選，甚至有里長參選人組成「無色崛起聯盟」，希望透過結盟力量，資源共享。

桃園區現任里長，共有25名國民黨籍，卻僅有17人代表國民黨出征，而民進黨現有9個民進黨籍里長，這屆里長選舉卻慘掛零，熟悉內情者指出，因中央執政包袱，擔心受牽連寧願以無黨籍上陣，就連本屆在民進黨「民主小草」計畫中以青年身分當選里長，都拋開綠色、改以無黨籍參戰，另有一人是華裔和合黨。

不少參選人們直言，里的基層選舉重視情感和服務，政黨並沒有絕對優勢，反而是絆腳石，雖然仍願意和藍綠議員合作掛服務處，但不想在選舉公報中被貼標籤，尤其市長鄭文燦主打政績牌，且不分黨派都能直接向他反映，評估下，無黨更能吸收中間選民，在基層拓展選情。

(中國時報)