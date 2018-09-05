萬里史懷哲 助4000老人

2018年09月05日 04:11 中國時報 宋原彰／新北報導

萬里衛生所主任葉源潔在萬里擔任偏鄉醫生超過28年，是新北市早期居家醫療的幕後推手之一，不但每周到萬里山區照顧獨居老人，還用中型巴士載老人下山，教導做健康操。至今已服務超過4000位老人，地方稱他「萬里史懷哲」。

有些山區的獨居老人行動不方便，由家人到衛生所掛號或電話知會後，葉源潔就會親自到老人家中家戶服務，幫忙量血壓、打針等，如果遇到嚴重個案，也會派接駁車將他們送往大醫院，「我像是個守門員，不能處理的就幫忙送往後方的大型醫療。」

除了偏鄉醫療，葉源潔也結合衛生所資療，著手投入老人保健，他還詢問附近學校有無淘汰掉的中型巴士，募集民間資源每週派車到山區載老人下山，請復健師帶動做健康操，不但讓老人們活絡筋骨，也能藉此追蹤健康狀況；此外，同時在野柳設立醫療站，為當地不少慢性病人看診。

談起在偏鄉醫療做了近30載，如何保有服務熱忱，葉源潔說，每位老人都像是他的朋友、鄰居，甚至家人，與他們接觸越多，越能發現偏鄉老人醫療上的不足，在服務的過程中找到做醫生的價值，「我不在意金錢，醫生的物質條件已經比一般人好，我在意的是，在地方待了這麼久，有沒有發揮一個醫生的天職。」

台大醫學院畢業、實習完後，葉源潔面臨選擇從事科目，他發現自己對家庭醫學很有興趣，於是隻身來到萬里行醫至今，他說：「現在興趣已經和生活結合在一起，我喜歡我的工作，會不鬆懈地做下去。」現在的他，依舊定期上衛生局的訓練課程，取得照顧腎臟病、戒菸醫師等資格。

(中國時報)