東奧正名 一個投四個大

2018年09月05日 04:11 中國時報 邵宗海

「東京奧運正名台灣公投」連署書已經達到有52萬6688份，9月3日正式送交中選會點收，這項程序也合乎《公投法》第12條規範需要28萬以上連署人數的規定，幾已確定成案。

它的公投案主題也相當取巧，只針對東奧訴求「台灣」的正名，而迴避了《公投法》上說明「憲法已有規定」的不得提案，並改為往「重大政策之創制或複決」方向去推動。但是不管如何，假如這項公投案通過中選會立案，它仍將面臨下面的4項挑戰：

一、配合在11月24日「九合一選舉」時的投票，它必須催出470萬張以上的公投同意票，才能正式通過。依它在連署初期的人數催生困難，即使最後達到有52萬份連署書，但預估今年九合一大選選舉人總數的1/4約為465至470萬張票，距離過關仍有段艱苦的過程。

二、低門檻的公投，一旦案旨涉及到統獨的敏感內容，極易導致內部產生劇烈的矛盾與衝突。《公投法》第29條規定「公民投票案投票結果，有效同意票數多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額1/4以上者，即為通過。」這就意味著只需25%選民即可決定攸關台灣未來的重要政策，也就是說少數就可扭轉多數的反對意志，當然在過程中就可能導致內部民眾的矛盾與衝突。這在台灣內部仍存在高度統獨爭議時，不得不慎。

三、根據《公投法》30條規定，通過之公投案，「有關重大政策者，應由總統或權責機關為實現該公民投票案內容之必要處置。」這也就是說，執政當局將在該案通過後不會再有任何迴避空間，必須就正名台灣一事，要正式向國際奧會提出名稱變更的申請，而且涉及有效的實施範圍也不是只有東京奧運，而是涵蓋所有的國際賽事。

目前國際奧會已有回應，在5月5日已致函中華台北奧會，要求其遵守國際奧會有關台灣地區參賽問題的決議和規定，也就是「奧運模式」，並且明確表示不會考慮批准對其現有名稱作任何改動。如果執政當局必須處置公投案內容，向國際奧會提出名稱變更的申請，可能會有兩個後果：其一、我們一旦被拒後，即使想再妥協回到「中華台北」名稱，也有困難；其二、從此國際運動會台灣運動員將被拒參加，像今年亞運會光榮的賽蹟將因而絕跡。將來誰能來安撫運動員因不能參加國際賽事而導致他們及支持民眾的挫折感？這絕對是對執政當局的最大衝擊。

四、北京早就虎視眈眈在注視這項公投案的發展，可能更深一層的在思考它與台獨運動的互動結果。國務院台辦發言人安峰山在7月25日曾指出：東亞奧協決定取消2019年東亞青年運動會，原因在於台灣一些政治勢力和台獨分子，在民進黨當局的縱容下推動所謂「東京奧運正名公投」。安峰山甚至在3月28日早就表示，「正名公投」醉翁之意不在酒，任何以「公投」、「正名」的方式搞台獨分裂的政治圖謀是不可能得逞的。

當然最重要的還是在今年3月20日，習近平向全國人代會發表的講話：中國的每一寸領土都絕對不能、也絕對不可能從中國分割出去。他的決心不能懷疑。（作者為澳門理工學院名譽教授）

(中國時報)